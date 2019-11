Oldtimer sammelten 250.000 Pfund

Der diesjhrige Round Britain Coastal Drive hat sein Ziel, den durch die Veranstaltung fr Prostate Cancer UK eingenommenen Betrag auf ber 250.000 GBP zu erhhen, erfolgreich geschafft. Die diesjhrige Fahrt endete am 3. Oktober in Lyndhurst im New Forest National Park, 18 Tage nach dem Start im National Motor Museum in Beaulieu.

Die in diesem Jahr eingenommenen Mittel stammten von Personen, die die Besatzungen der 50 Autos sponserten, die an der gesamten oder einem Teil der 3.400-Meilen-Fahrt rund um das britische Festlandes beteiligt waren. Die Teilnehmer sammelten auch Geld, indem sie Sammeldosen mit sich fhrten und unterwegs aktiv um Spenden baten, von Fotoshootings in Portmeirion ber Staus durch vorbeifahrende Filmcrews in Schottland bis zu den verschiedenen sonnigen Standorten am Meer.

Die Teilnehmer des diesjhrigen Round Britain Coastal Drive wurden vom Automobilbuchverlag und -autor Philip Porter, der auch den International Jaguar XK Club mitbegrndete und vor vier Jahren zu diesem Event inspiriert um erfolgreiche Behandlung von Prostatakrebs zu frdern. Philip Porter sagte: Fr eine einmalige Veranstaltung ist es wunderbar, dass der Round Britain Coastal Drive vier Jahre spter weiterhin betrchtliche Summen fr wohlttige Zwecke gesammelt hat. Die Tatsache, dass diese Veranstaltung klassische Jaguar-Besitzer fr eine landschaftlich reizvolle und gesellige Fahrt zusammenbringt, an der sie zwischen einem Tag und 18 Tagen teilnehmen knnen, ist ein groartiger Bonus.

Zu den Hhepunkten des Drive gehrte ein Besuch der Ben Nevis Distillery, wo das Mittagessen von Jimmy Stewart von Classicfabs aus Fort William veranstaltet wurde. Mittagessen und eine Workshop-Tour von Turner Classics in Ramsgate, Kent; und eine Workshop-Tour durch CKL Developments in der Nhe von Hastings in Sussex. Der technische Support whrend der gesamten Veranstaltung wurde freundlicherweise von den renommierten Jaguar-Teilespezialisten SNG Barratt Group, CBR Classic Restorations und Twyford Moors geleistet.