Oldtimer Szene – VW und seine historische Sammlung

Es sind Fahr-, keine Stehzeuge! Besser kann man den Auftrag von Volkswagen Classic nicht beschreiben: Wir wollen sie einsetzen, sagt Dieter Landenberger, seit Anfang August 2017 Leiter der Historischen Kommunikation des Volkswagen Konzerns. Sie das sind rund 300 Fahrzeuge, die sich auf zwei Depots in Wolfsburg und Osnabrck verteilen.



Fr einen Blick hinter die Kulissen ffneten sich die Tore der angemieteten Halle in Warmenau einem Ortsteil von Wolfsburg.

Auf rund 2000 Quadratmetern stehen hier 135 Fahrzeuge: das lteste ist ein seltenes Kfer Cabriolet Hebmller aus dem Jahr 1950; das jngste ein Golf GTI Clubsport S aus dem Jahr 2017. Weitere 140 Fahrzeuge sind auf dem Volkswagen Gelnde am Standort Osnabrck untergebracht. Im Zuge der Grndung der Volkswagen Osnabrck GmbH wurden 2009 historische Fahrzeuge aus der damaligen Automobilsammlung Karmann in den Bestand der Volkswagen AG bernommen. Dort reicht die Tradition sogar weiter zurck. Das lteste Exponat ist eine Kutsche: ein sogenannter Jagdwagen (Baujahr 1909) aus dem Stellmacherbetrieb Karmann. Von ihm wird ein weiter Zeitbogen geschlagen zum jngsten: ein in Osnabrck gefertigter Volkswagen XL1 aus dem Jahr 2014.

Die Sammlung von Volkswagen Classic ist in stndiger Bewegung. Allein in diesem Jahr werden rund 200 Fahrzeuge auf mindestens eine Reise gehen. Insgesamt 15 Einstze absolviert die Mannschaft von Volkswagen Classic selbst: Vom Maikfer-Treffen in Hannover, ber die Motor Classic in Breslau bis zur Creme 21 Youngtimer Rallye Mitte September. Der grte Einsatz wird aber auch 2019 die Mitfahrt bei Sachsen Classic vom 22. bis zum 24. August sein. Tausende Zuschauer werden dann die Wolfsburger Klassiker von den Straenrndern aus verfolgen.

Weitere Fahrzeuge werden ausgeliehen und bereichern zum Beispiel die Prsentation von neuen Produkten der Marke Volkswagen und des Konzerns. Acht Jahrzehnte Tradition wollen gepflegt werden. Beziehungslinien zwischen Meilensteinen der Historie und aktuellen Produkten sollen so sichtbar werden. War es nur ein kleiner Schritt von den Sport-Kfern, wie zum Beispiel einem Gelb-Schwarzen-Renner (aus dem Jahr 1973) zum Ur-GTI als Einstieg in eine lange Ahnenreihe zum aktuellen Modell?

Zum Abschluss geht es mit einigen Jubilaren auf eine kleine Runde durch den Norden von Wolfsburg. Die Frhlingssonne ermglicht dem Erdbeerkrbchen einen artgerechten Auslauf. Aus dem Golf I Cabriolet (1979) fllt der Blick auf das unverwechselbare Heck des Volks(wagen)-Porsche 914, der in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert. Und der Ur-Caddy gibt alles, um den Anschluss nicht zu verlieren: In den zehn Jahren von 1964 bis 1974 wurden 6139 Fahrzeuge des Volkswagen Typ 147 gebaut, mit KLarossewrien von Westfalia. Rund 85 Prozent wurden an die Deutsche Bundespost geliefert. Der Rest ging, mit von Westfalia modifizierten Karosserien an die Schweizer Post PTT, und an die Lufthansa. Besser bekannt ist der Kleintransporter mit einer eine Nutzlast von guten 400 Kilogramm und den damals charakteristischen Schiebetren unter seinem Spitznamen: Volkswagen Fridolin ein echtes Raumwunder mit 34 PS.

Text: A.Voigt Fotos: VW