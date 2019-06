Oldtimer vor Traumkulisse – Concorso DEleganza

Die Szenerie ist filmreif und verzaubert Jahr fr Jahr die handverlesenen Gste: Eine luxurise Villa am glitzernden See, eingebettet in eine ppige Parkanlage, umarmt von einer beeindruckenden Bergkulisse.





Das ist die Villa dEste im Frhjahr, Schauplatz des Concorso dEleganza mit dem Oldtimer-Schnheits-Wettbewerb und der Prsentation automobiler Design-Studien unter dem Patronat der BMW Group. Fr viele Kenner und Sammler ist es die wohl schnste Klassiker-Veranstaltung der Welt. Die Kombination aus Eleganz, hochkartigen Fahrzeugen und Gsten ist einzigartig. Manch einer setzt sich selber ebenso in Szene, wie sein exklusives Fahrzeug. ber die Jahre erkennt man klar den Trend, dass sich immer mehr Besitzer passend zum Fahrzeug in Schale werfen. Als Belohnung durfte die Fahrerin des auffallenden trkisfarbenen Delahaye 135M Roadsters mit Carlton Karosserie (sie kam in einem originalen zeitgenssischen Kleid samt Handtasche), den Preis Best dressed entgegen nehmen. Sehen und gesehen werden, ist hier das Motto. Der italienische Sammler Corrado Lopresto zeigte sich stilecht neben seinem Alfa Romeo 1900 Super Sprint La Flche mit Sonderkarosserie. Auch beim umwerfenden Lamborghini Marzal glnzte die Besitzerin in entsprechender Kleidung. Der ursprngliche Gedanke des mittlerweile 90 Jahre alten Concorso DEleganza, der 1929 zum ersten Mal stattgefunden hatte, wird durch somit wieder aufgegriffen. Seinerzeit prsentierte man die neuen Karossen mit entsprechender Mode.

Rund 50 Oldtimer stellten sich 2019 in neun verschiedenen Klassen beim Wettbewerb der Jury. Schon die Teilnahme gleicht einer Auszeichnung. Am Samstag inspizierte die Jury den ganzen Vormittag die edlen Karossen. Die Besitzer schildern das Wissen ber ihren Wagen, zeigen Details und sind angespannt wie in Kindheitstagen beim Gedichte aufsagen. Perfekt muss die Prsentation sein: Das Fahrzeug, seine Historie, die Restauration oder die Erhaltung, wie bei dem Bugatti 57S von 1937 mit einer Vanden Plas Sports Tourer Karosserie. Und alles muss blitzblank sein.

Die diesjhrige Veranstaltung stand unter dem Motto The symphony of engines. So lie sich die Jury von jedem einzelnen Fahrzeug auch den entsprechenden Sound des Motors vorfhren. Manche einer blubberte leise vor sich hin, whrend in der sportlicheren Klasse die Motorensounds eher ohrenbetubend heulten. Erstmals wurde fr den besten Sound sogar eigener Preis ausgerufen.

Aber natrlich stand die Eleganz der Fahrzeuge im Vordergrund des Geschehens. Sieger der begehrten Trophe Coppa D Oro, dem Publikumspreis, wurde der Alfa Romeo 8C 2900B mit Touring Karosserie, der gleichzeitig auch die Jury berzeugen konnte und den Preis Best of Show erhielt.

Der beim Concorso dEleganza Villa dEste 2019 gleich zweimal erfolgreiche Alfa Romeo war schon zu seiner Entstehungszeit eine kostbare Rarit. Er ist eines von nur 30 Fahrzeugen seiner Baureihe, die der Mailnder Hersteller zwischen 1937 und 1940 in einer besonders exklusiven Konfiguration auf den Markt brachte. Als Basis diente das Chassis der beraus erfolgreichen Grand-Prix-Rennwagen, als Antrieb wurde ein Reihenachtzylinder-Motor aus Leichtmetall eingesetzt. Zwei obenliegende Nockenwellen und ein Doppelkompressor entlocken dem Triebwerk eine Hchstleistung von 180 PS. Einzelradaufhngung und ein hinten montiertes Getriebe waren weitere Finessen, die zum exklusiven Status der Berlinetta beitrugen. Als erstes von nur fnf Exemplaren mit langem Radstand erhielt das Fahrzeug zudem einen Superleggera-Aufbau der Carrozzeria Touring. Die Kombination aus anspruchsvoller Technik und formvollendetem Design sorgt auch 82 Jahre spter noch immer fr Begeisterung wie der Doppelerfolg beim Concorso dEleganza Villa dEste 2019 eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Die Entscheidung ist Angesicht der Flle an ganz besonderen Fahrzeugen sicherlich nicht leicht gefallen. In der Klasse Daring to Dream Concepts which rocked the motoring world waren auergewhnliche Designfahrzeuge zu sehen. Zum Beispiel der Vivant 77 Prototyp von 1966. Direkt daneben der Lamborghini Marzal von 1967 mit dem verglasten Dach und den vollverglasten Flgeltren. Das Interieur wurde in Silber gestaltet und wirkte sehr futuristisch. Nicht weniger futuristisch prsentierte sich der Ferrari 512S Modulo von 1970, der bei Pininfarina entworfen und gebaut wurde. Das Dach einschlielich der Frontscheibe lsst sich zum ein- und Aussteigen nach vorne schieben.

ltestes Fahrzeug im Feld und wahrlich beeindruckend war der Vauxhall 30/98 Type 0E Boattail Tourer von 1925. Das Fahrzeug wurde Sieger in der Klasse Goodbye Roaring Twenties. Den Preis fr den am besten erhaltenen unrestaurierten Vorkriegswagen, erhielt der Lancia Lambda Serie V von 1928. Den besten unrestaurierten Zustand bei den Fahrzeugen aus der Nachkriegsra, prsentierte der CD Panhard Le Mans 64 von 1964. Der 848ccm 2 Zylindermotor bereitete dem Publikum groe Freude.

In der Regel zeigen sich bei Concours-Veranstaltungen dieser Qualitt vor allem die groen formschnen Sonder-Karossen. Selten wird den kleineren Fahrzeugen eine Klasse gewidmet. Obwohl auch hier durchaus designvollendete Modelle zu finden sind, wie die Klasse Small and perfectly formed zeigte. Groe Sympathietrger waren der Seat Nardi 750 GT von 1964, mit seinen aerodynamischen Heckflgeln und der Austin Seven 850 Beach Car von 1960. Ein echter Hingucker war auch der bei Ghia gestaltete Abarth 205 Sport 1100 von 1953.

Der Samstag im Park der Villa DEste begann bei traumhaften Wetter. Die Fahrzeuge standen vor der trkisblauen Kulisse des Comer Sees. Pnktlich zum Beginn der Preisverleihung mit dem groen Schaulauf ber die Terasse der Villa DEste, setzte ein Gewitter mit wasserfallartigem Regen und Hagel die Veranstaltung regelrecht unter Wasser. Die Stimmung blieb, es wurde eng zusammen gerckt und die Prsentation wurde kurz und bndig unters Dach verlegt.

Einmalig ist der Concorso dEleganza der Motorrder am Sonntag in Park der nahe gelegenen Villa Erba..