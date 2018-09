Oldtimerfest für kranke Kinder

Oldtimerfest fĂŒr kranke Kinder

Der Randel Park in Hamburg PoppenbĂŒttel verwandelte sich am Sonntag, 16. September, in ein Paradies fĂŒr Autoliebhaber. FĂŒr den guten Zweck stellten Sammler ihre SchmuckstĂŒcke fĂŒr das elfte Oldtimerfest aus. Außerdem fand die Wahl des schönsten Oldtimers statt. Wie jedes Jahr, gab ein buntes Rahmenprogramm fĂŒr Groß und Klein. Beim GlĂŒcksrad und der Tombola gab es viele tolle Preise zu gewinnen. Kinder und Fußballbegeisterte konnten sich auf der HĂŒpfburg austoben oder an der Torwand ihr GlĂŒck versuchen. Außerdem sorgte Clown Peppa fĂŒr Freude und lĂ€chelnde Gesichter. FĂŒr lustige Erinnerungsfotos mit bis zu sieben Personen stand eine Fotobox mit verschiedenen Verkleidungsaccessoires bereit.

Die Feuerwehr WellingsbĂŒttel fĂŒhrte mehrere VorfĂŒhrungen und ErlĂ€uterungen zum Thema BrandbekĂ€mpfung durch. Moderiert wurde das Fest von NDR-Moderator Carlo von Tiedemann. Alle Erlöse der Veranstaltung kommen der NCL-Stiftung zu Gute.