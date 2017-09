Oldtimertreffen an den Opelvillen

Veteranen aller Marken vom historischen Automobil ĂŒber Traktoren und MotorrĂ€der bis hin zum Fahrrad prĂ€sentierten sich stilvoll entlang des Mains und im Verna-Park.



Die Mischung macht’s beim grĂ¶ĂŸten eintĂ€gigen Oldtimertreffen Deutschlands in RĂŒsselsheim beim Klassikertreffen an den Opelvillen. Die Stimmung war großartig. Untermalt von lĂ€ssiger Livemusik wurde ĂŒberall Benzin gesprochen – dafĂŒr sorgten mehr als 3.200 stolze Oldtimer-Besitzer sowie rund 30.000 Besucher. Jahr fĂŒr Jahr entsteht diese einzigartige Stimmung beim Klassikertreffen an den Opelvillen. Ein „historisches“ Volksfest fĂŒr Fans und Familien gleichermaßen.

Mittendrin statt nur dabei war auch Opel-Chef Michael Lohscheller im stattlichen 1965er Admiral A V8. In den Autokorso vor den Opelvillen reihte sich auch der RĂŒsselsheimer OberbĂŒrgermeister Patrick Burghardt im reprĂ€sentativen Opel KapitĂ€n von 1969 ein. Dazu gesellte sich Ex-DTM-Pilot und Le Mans-Sieger Jockel Winkelhock, der sich im Rallyewagen Commodore B GS/E von 1972 sichtlich wohl fĂŒhlte.

„Das Klassikertreffen gehört mittlerweile zu RĂŒsselsheim wie Opel selbst. Das Ambiente ist einmalig, die ausgestellten Fahrzeuge sind ein Genuss, und mittendrin spielen unsere top gepflegten Autos von Opel Classic eine Hauptrolle. Die Begeisterung der Besucher zeigt, welch emotionale Marke wir hier vertreten“, freute sich Opel-CEO Michael Lohscheller.

Zum 17. Mal lockten Old- und Youngtimer bis Baujahr 1987 ein riesiges Publikum aus der Rheinmain-Region und darĂŒber hinaus in die Heimatstadt von Opel. Exquisite Modelle aus der RĂŒsselsheimer Classic-Abteilung standen dabei hoch im Kurs: AngefĂŒhrt vom zwei Tonnen schweren Opel-Rennwagen von 1914, der auf einem Podest in den Mainwiesen thronte. Hinter der Urgewalt des 260 PS starken „GrĂŒnen Monsters“ mit 12,3 Litern Hubraum steckte schon damals fortschrittliche Opel-Vierventiltechnik. Dazu gesellten sich Opel-Ikonen wie der Fließband-Pionier „Laubfrosch“ aus den 1920er Jahren, das Super 6 GlĂ€ser Cabrio von 1937, der 1938er Kadett mit selbsttragender Karosserie, der „SchlĂŒsselloch-KapitĂ€n“ von 1958 oder der Opel GT von 1968. Und weil Tradition verpflichtet, durften die Stars von heute nicht fehlen: Das viersitzige Cabrio Opel Cascada sowie das neue Flaggschiff Opel Insignia zeigten aktuellen Stil und Sportlichkeit.

Da nach dem Klassikertreffen bekanntlich vor dem Klassikertreffen ist, steht auch der Termin fĂŒr das 18. Happening an den Opelvillen bereits fest: der 24. Juni 2018.