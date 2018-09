Oldtimertreffen beim Feuerwehrmuseum

Das Feuerwehrmuseum Bayern in Waldkraiburg lĂ€dt am 3. Oktober 2018 erstmalig zu einem großen Treffen fĂŒr die Blaulicht-Klassiker gemeinsam mit weiteren Oldtimern ein.

Dieser einmalige Event gibt allen Liebhabern von historischen Fahrzeugen die Möglichkeit zwischen den Welten zu pendeln. Neben den Feuerwehrklassikern haben sich bereits Fahrzeuge von Bundesgrenzschutz, Rotem Kreuz, Maltesern, u mehr. angemeldet. Aber auch fĂŒr die „nichtuniformierten“ Fahrzeuge liegen bereits zahlreiche, hochkarĂ€tige Anmeldungen vor.

ZusĂ€tzlich bietet das Feuerwehrmuseum Bayern an diesem Tag allen Besuchern Sonderkonditionen an. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen ermĂ€ĂŸigt pro Person nur 5 Euro.

Ein umfangreiches Rahmenprogramm rundet diesen besonderen Tag fĂŒr Jung und Alt ab. So wird es als besonderen Höhepunkt einen Handdruckspritzen-Wettbewerb geben. Ein gemĂŒtlicher Biergarten mit einmaliger Oldtimerkulisse wartet auf die Besucher.

Feuerwehrmuseum Bayern: Duxerstr. 8 – 84478 Waldkraiburg – 08638 / 8841 112 – info@feuerwehrmuseum.bayern