Opel Klassikertreffen

Das Klassikertreffen rund um die Opelvillen in Rsselsheim gilt als grte eintgige Oldtimerveranstaltung Deutschlands. Am 30. Juni waren wieder 30.000 Besucher und markenbergreifend rund 3000 historische Fahrzeuge bis Baujahr 1989 von Autos ber Traktoren bis hin zu Motor- und Fahrrdern zu sehen.

Organisiert wurde das Treffen traditionell von der Stadt Rsselsheim in Kooperation mit Opel. Fr den Autohersteller war es dieses Mal eine besondere Veranstaltung, stand sie doch im Zeichen von 120 Jahre Opel-Automobilbau.

So wurden Klassiker der Marke aus vielen Jahrzehnten gezeigt, angefangen beim Opel Patentmotorwagen System Lutzmann von 1899 ber Doktorwagen und Laubfrosch bis hin zur KAD-B-Reihe aus Kapitn, Admiral und Diplomat. Die zweite Generation der groen Drei feierte in diesem Jahr ihr 50-jhriges Jubilum. Als weitere Highlights stand ein Opel Motorsport Special mit 40 Jahren Opel Cup und damit Opel-Nachwuchsfrderung im Motorsport sowie 40 Jahren Rallye-Europameister auf dem Programm. Die Europameister von 1979, Jochi Kleint und Gunter Wanger, fuhren aus diesem Anlass mit ihrem siegreichen Ascona beim Klassikertreffen vor. Ebenso wenig durfte natrlich Markenbotschafter und Motorsport-Ass Jockel Winkelhock fehlen. Auerdem waren in diesem Jahr alle Opel-Cup-Gewinner von 1979 bis 1989 sowie zahlreiche Cup-Teilnehmer von damals mit dabei.

1899 verlie als erstes Automobil von Opel der Patentmotorwagen System Lutzmann das Werksgelnde. 1909 folgte der Opel 4/8 PS, der Doktorwagen genannt wurde. Mit dem 4/12 PS Laubfrosch startete Opel in den 1920er-Jahren dann mit der Fliebandproduktion.

Der erste komplett neu konstruierte Opel nach dem Krieg hie Olympia Rekord. Mit Pontonkarosserie und verchromtem Haifischmaul lutete er 1953 eine neue Zeit ein. Das Design zitierte den Stil der groen US-Limousinen. Mit dem Kadett A brachte Opel 1962 einen modernen Kleinwagen auf den Markt, dessen Karosserieangebot vom Coup bis zum Caravan reichte. Zwei Jahre spter schlug dann die Stunde der groen Drei in der Oberklasse: Kapitn, Admiral und Diplomat kurz KAD. Mit dem Slogan Nur Fliegen ist schner warben die Rsselsheimer dann Ende des Jahrzehnts fr ihren ersten Sportwagen, den Opel GT. Er fuhr als Elektroauto und Experimental-Diesel etliche Rekorde ein.

1969 feierte Opel bei der Rallye Monte Carlo seine Premiere als Motorsport-Team. 1973 nahm erstmals das damalige Nachwuchstalent Walter Rhrl in einem von Irmscher eingesetzten Commodore B GS/E bei der legendren Rallye teil. Bereits ein Jahr spter holt sich Rhrl mit seinem Co-Piloten Jochen Berger auf Ascona A den Titel des Rallye-Europameistes. Und vor genau 40 Jahren wurden Jochi Kleint und Gunter Wanger Rallye-Europameister. Ihr Fahrzeug war ein Ascona B mit 186 PS, auf dessen Basis darauf der Ascona 400 entwickelt wird. Zum 40-jhrigen Jubilum fahren die beiden Helden von damals stilecht in ihrem Sieger-Auto vor den Opelvillen vor und geben im Anschluss den Motorsport-Fans gerne Autogramme.

Ebenfalls vor 40 Jahren ging der Opel Cup in seine erste Runde. Das Ziel war bezahlbarer Motorsport und Nachwuchsfrderung, um junge Talente fr den Motorsport zu begeistern. Der runde Geburtstag wird an den Opelvillen mit Teilnehmern und Cup-Gewinnern sowie Mechanikern der verschiedenen Serien vom Kadett- bis zum Opel-Junior-Rallye-Cup gefeiert. Zu sehen gibt es Fahrzeuge wie Corsa A Cup, Manta 200, Ascona 400 und i2000 oder das Kadett C Coup als Cup-Version.