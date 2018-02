Pantoffeln mit Einpark-Automatik

Im Jahr 2020 will Nissan im Markt der autonom fahrenden Automobile ganz vorne mitmischen. Jetzt hat das Unternehmen erst einmal die Hospitality in einem japanischen Restaurant auf den neusten technischen Stand gebracht. Traditionell trĂ€gt man dort Hausschuhe und hat die Straßenschuhe abgelegt. Begibt man sich zu Tisch – fahren die Pantoffeln jetzt automatisch zurĂŒck in ihre ParklĂŒcke. Die Parkhilfe ProPilot schafft auch Ordnung bei Tischen und StĂŒhlen