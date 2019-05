Paul Pietsch Classic: Opel-Oldtimer am Start

Opel bringt seine Oldtimer an den Start der 8. Paul Pietsch Classic (24. bis 25. Mai). Bei der Schwarzwald-Rallye rund um Offenburg sind die KAD-Modelle Kapitn B, Admiral B und Diplomat B genauso dabei wie die Coup-Klassiker Manta A, Opel GT und Monza. Der Jngste im Team von Opel Classic ist ein Corsa GSi, Baujahr 1990.

Opel startete als erster deutscher Hersteller im Jahre 1924 mit der Fliebandproduktion, wodurch der Opel 4/12 PS Laubfrosch sowie alle spteren Opel 4 PS-Varianten zu Verkaufshits wurden. Mit dem Opel P4 und dem Kadett (bereits mit selbsttragender Karosserie) produzierten die Rsselsheimer schon in den Dreiigerjahren Volksautos. Made in Germany und deutscher Ingenieursgeist wurden bezahl- und erfahrbar. 1968 erschien mit dem Opel GT ein bezahlbarer Sportwagen.

Modelle wie Opel Kadett, Rekord und Kapitn prgten die Zeit von Wiederaufbau und Wirtschaftswunder. Es folgten Opel GT, Manta und Monza. In den Achtzigern und Neunzigern wurden Corsa, Astra und Zafira zu Bestsellern. Nach dem Mauerfall und der Werksgrndung in Eisenach war der Sturm auf die Marke mit dem Blitz besonders gro. Zwischen 1991 und 1998 wurde die erste Generation des Astra 4,2 Millionen Mal gebaut und ist damit das meistproduzierte Opel-Modell aller Zeiten.

Der erste komplett neu konstruierte Opel nach dem Krieg heit Olympia Rekord. Mit Pontonkarosserie und verchromtem Haifischmaul lutet er 1953 eine neue Zeit ein. Das Design zitiert den Stil der groen US-Limousinen. Mit dem Olympia Rekord Caravan taucht noch dazu eine neue Fahrzeuggattung auf. Ein vllig neuer Opel Kapitn startet 1954, der Opel Rekord P2 kommt 1960, der Rekord A folgt bereits 1963 mit Scheibenbremsen und kurz darauf sogar als Sechszylinder.

Bis 1965 produziert Opel 882 433 RekordA. Mit diesem Erfolg steht die Tr weit offen fr die Groen Drei: 1964 tritt das Dreigespann Kapitn, Admiral und Diplomat in der Oberklasse an. Bei der B-Generation dieser so genannten KAD-Modelle sorgt die De-Dion-Hinterachse fr verbesserten Fahrkomfort. 1968 fhrt Opel bei allen Pkw-Modellen die Sicherheitslenksule ein.

Im Juni 1964 erffnet Opel als erster europischer Hersteller ein modernes Designstudio in Rsselsheim. Bereits auf der IAA 1965 feiert mit dem Experimental GT das erste Konzeptfahrzeug eines europischen Automobilbauers Weltpremiere. Drei Jahre spter steht der serienreife Opel GT beim Hndler. Dank Groserientechnik fr viele erschwinglich, wird der GT ein Hit. Diesem Muster folgen die Rsselsheimer weiter. Der Manta startet 1970 und teilt sich die Technik mit dem Ascona genau wie der Calibra ab 1989 mit dem Vectra.