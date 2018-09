Pebble Beach Concours

Jedes Jahr bietet der Pebble Beach Concours die wertvollsten und aufregendsten Automobile der Geschichte. Die Veranstaltung gilt als die grĂ¶ĂŸte Auto Show fĂŒr Oldtimer in der Welt und ist auch die BĂŒhne fĂŒr viele ihrer eigenen großen Auftritt. Der Pebble Beach Concours versammelte rund 209 Automobile aus 17 LĂ€ndern und 31 Staaten auf dem 18. Fairway von Pebble Beach Golf Resort . In diesem Jahr hat der Concours unglaubliche 1,8 Millionen Dollar fĂŒr wohltĂ€tige Zwecke gesammelt. Durch die Pebble Beach Company Foundation, dem wichtigsten karitativen Partner des Concours, werden diese Fonds mehr als 80 lokalen WohltĂ€tigkeitsorganisationen zugutekommen, die das Leben von mehr als 10.000 Kindern jĂ€hrlich in Monterey County unterstĂŒtzen.

Am Freitag stĂŒrmten die edlen Körper fĂŒr die Tour d’Elegance entlang der KĂŒste nach Carmel, denn auch am Pebble Beach herrscht die Überzeugung, dass Oldtimer fahren mĂŒssen, um nicht nur als Blechplastik zu enden. Der Tag der Entscheidung war schließlich der Sonntag. Die schönsten Oldtimer fuhren in den frĂŒhen Morgenstunden auf dem AusstellungsgelĂ€nde am 18. Loch des berĂŒhmten Golfplatzes Pebble Beach.

Nach einem intensiven Wettbewerb, der verschiedene Autos aus der ganzen Welt anzog, wurde das begehrte goldene „Best of Show“ Band auf dem Pebble Beach Concours d’Elegance 2018 auf die dunkelblaue Karosserie eines Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta von 1937 gesetzt. Es sollte ein Match sein. „Als Zagato-Sammler habe ich die Regeln gebrochen und ein Auto mit Touring-Karosserie gekauft, weil dieser Alfa Romeo etwas ganz Besonderes ist“, sagte der langjĂ€hrige Teilnehmer David Sydorick aus Beverly Hills, Kalifornien. „Es ist ein StĂŒck Automobilarchitektur, das auf einem Grand-Prix-Chassis montiert ist und ĂŒber eine Technologie verfĂŒgt, die fĂŒr Fahrzeuge aus der Vorkriegszeit ganz oben auf der Linie stand. Es ist eine wunderbare Kombination. Es ist von oben bis unten schön. “

Sein Alfa Romeo gewann seine Klasse, bevor er fĂŒr Best of Show konkurrierte, und nahm zwei andere Preise mit nach Hause: er erhielt die Charles A. Chayne TrophĂ€e und wurde als das J. B. & Dorothy Nethercutt eleganteste geschlossene Auto gekĂŒrt.

Dieser Alfa Romeo 8C unterscheidet sich von spĂ€teren 8Cs durch einen steileren KĂŒhlergrill und fehlende Trittbretter. Im Jahr 2001 wurde dieses Auto auf dem Concours als „Elegant Closed Car“ ausgezeichnet, aber seit der Übernahme durch Sydorick wurde es vollstĂ€ndig restauriert und in die Spezifikation der Berliner Automobilausstellung 1938 aufgenommen.

„Dieser Alfa Romeo 8C 2.9 hat alles, was man sich in einem Auto-Speed, Stil und, offen gesagt, Sex-Appeal wĂŒnschen wĂŒrde“, sagte Concours Vorsitzende Sandra Button. „Das Styling von Touring ist einfach magisch, und um das Ganze abzurunden, macht es die richtigen GerĂ€usche!“

Das Rennen um Best of Show dieses Jahr fĂŒhrte zu zwei weiteren starken Konkurrenten: ein 1929 Duesenberg J Murphy Town Limousine aus der Lehrman Sammlung in Palm Beach/ Florida und einem 1948 Talbot-Lago T26 Grand Sport Figoni Fastback CoupĂ© im Besitz von Robert Kudela aus Chropyne/ Tschechische Republik.

Der 69. Pebble Beach Concours d’Elegance kehrt zu seinem ĂŒblichen dritten Sonntag im August nĂ€chsten Jahres zurĂŒck; Es findet am Sonntag, den 18. August 2019 statt und feiert die Hundertjahrfeier von Bentley und Zagato.