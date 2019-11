Petersen Museum: Die Autos zum Film

Vorab vor den Film Ford gegen Ferrari bietet das Petersen Automotive Museum den Fans die Mglichkeit, im gesamten Museum fnf ausgestellte Fahrzeuge zu sehen und kennenzulernen, darunter einen Ferrari 250 GT SWB SEFAC von 1961 und einen Ferrari 625/250 Testa Rossa von 1957 und die erste Produktion von Shelby Cobra aus der Ausstellung Winning Numbers, die fr die wahre Geschichte des Films ausschlaggebend ist.

„Ford v Ferrari“ wird am 15. November 2019 in den Kinos Premiere feiern und erzhlt die Geschichte von Fords Sieg ber Enzo Ferraris Rennwagen bei den 24 Stunden von Le Mans im Jahr 1966 in Frankreich. Zu den fnf Fahrzeugen, die derzeit im Petersen ausgestellt sind und die diese Geschichte erzhlen, gehrt der Ferrari 212/225 Barchetta von 1952, der von der Ford Motor Company im Namen von Henry Ford II bestellt wurde und vermutlich eine Reihe von Thunderbird-Designs von 1955 inspiriert hat Eigenschaften; der Ford GT40 Mark III von 1967, der die Straenfahrzeugversion des Rennwagens im Film ist; die Shelby Cobra von 1962, die erste Produktion von Shelby Cobra; sowie der Ferrari 250 GT SWB SEFAC von 1961 und der Ferrari 625/250 Testa Rossa von 1957, die beide im Film selbst auftraten.

Der Ferrari 250 GT SWB, der Ferrari 625/250 Testa Rossa und Shelby Cobra sind derzeit in der Ausstellung Winning Numbers zu sehen, einer Auswahl der ersten, schnellsten und berhmtesten Straen- und Rennwagen aus der Privatsammlung von Petersen Founding Vorsitzender Bruce Meyer. Der 1952er Ferrari 212/225 Barchetta ist in The Vault von Hagerty ausgestellt, und der 1967er Ford GT40 Mark III ist im dritten Stock des Museums ausgestellt.

„Die Geschichte von Fords Triumph ber Ferrari bei den 24 Stunden von Le Mans im Jahr 1966 wird ber Generationen hinweg erzhlt“, sagte Terry L. Karges, Executive Director von Petersen. Wir freuen uns, den Film zu sehen, aber wir freuen uns sehr, den Fans des Films die Mglichkeit zu bieten, die im Film enthaltenen Autos zu sehen und mehr ber andere Fahrzeuge zu erfahren, die fr den Ford gegen Ferrari von entscheidender Bedeutung sind Geschichte.“