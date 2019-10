Petersen Museum versteigert Ford GT

Das Petersen Automotive Museum versteigert auf der Gala anlsslich seiner 25-jhrigen Jubilums am Samstag, dem 5. Oktober 2019, eine der letzten ffentlichen Zuteilungen fr einen neuen Ford GT. Da der Ford GT mit nur 1.350 Zulassungen einer der seltensten Supersportwagen der Neuzeit ist, bietet diese Auktion dem Bietersieger die einmalige Gelegenheit, das Auto in jeder Ausstattungsvariante zu erwerben – vom ultra-limitierten bis zur eigentlich ausverkauften Heritage Edition oder Carbon Series nach Ma.

Der gesamte Galaerls, einschlielich des gesamten Verkaufspreises der Zuteilung, kommt direkt der Petersen Automotive Museum Foundation zugute – einer gemeinntzigen Wohlttigkeitsorganisation, die jhrlich mehr als 100.000 Kinder und Jugendliche mit STEAM-basierten Schulungen und Programmen versorgt. Diese Untersttzung erstreckt sich auch auf den Erhalt der ber 300 Fahrzeuge umfassenden Sammlung des Museums, die Produktion neuer Exponate und die Finanzierung von Bussen fr mehr als 10.000 Erstsemester.

Mit dem Titel „Silber feiern, Gold holen“ wird die 25-jhrige Jubilumsgala von Petersen der Ford Motor Company und der Ford-Familie gewidmet. Bill Ford, Executive Chairman der Ford Motor Company, wird die Auszeichnung im Namen der Ford-Familie entgegennehmen. „Als unsere grte Spendenaktion des Jahres verspricht der Abend eine aufregende Nacht fr alle“, sagt Terry L. Karges, Executive Director des Petersen Automotive Museum. „Wir sind dankbar fr den Beitrag von Ford zur diesjhrigen Gala. Der erfolgreiche Bieter wird diese uerst seltene Gelegenheit nutzen und einen erheblichen Einfluss auf unsere Community haben.

Die Gebote werden zwischen 20:30 und 20:45 Uhr abgegeben. Alle Spezifikationen werden dem Bietersieger zur Verfgung gestellt, der zwischen dem Modelljahr 2020, 21 oder 22 whlen kann. Das Auto wird im entsprechenden Modelljahr ausgeliefert. Die Zuteilung ist ausschlielich fr den Gewinner bestimmt und darf nicht bertragen werden. Der Bieter, der den Zuschlag erhlt, muss die von Ford festgelegten Teilnahmebedingungen nach eigenem Ermessen erfllen, um die Ford GT-Zuteilung zu erhalten.

RM Sothebys wird den Verkauf der Ford GT-Allokation fr wohlttige Zwecke erleichtern. Die Gebotsoptionen werden live vor Ort, telefonisch oder abwesend angeboten. Fr die Auktion gelten die allgemeinen Geschftsbedingungen von RM Sotheby’s sowie die Kuferprovision, die an die Petersen Automotive Museum Foundation zurckerstattet wird. Fr diejenigen, die in der Nacht der Gala telefonische Gebote fr die Zuteilung vereinbaren mchten, sind Spezialisten von RM Sotheby’s vor Ort, um die Ferngebote zu verwalten. Interessierte Bieter knnen sich unter azar@rmsothebys.com oder +1 310 559 4575 an Azar Khosrowshahi, Director of Client Service, wenden, um sich zu registrieren.