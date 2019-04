Porsche 914 feiert Geburtstag

Als erster deutscher Hersteller brachte Porsche 1969 mit dem 914 einen serienmigen Mittelmotor-Sportwagen auf den Markt. Entstanden als Kooperationsprojekt mit Volkswagen gab es den neuen Zweisitzer in zwei Varianten mit unterschiedlicher Bezeichnung: Als VW-Porsche mit Vierzylinder-Boxermotor und in den USA als Porsche mit dem Sechszylinder-Triebwerk aus dem 911 T. Das neu entwickelte VW-Triebwerk leistete anfangs dank Einspritzung 80 PS aus 1,7 Litern Hubraum. Der zwei Liter groe Porsche-Sechszylinder kam auf 110 PS. Wie in fast allen Porsche-Rennwagen lagen die Motoren vor der Hinterachse. Zur Kraftbertragung diente serienmig ein Fnf-Gang-Schaltgetriebe, das jedoch je nach Triebwerk unterschiedlich abgestuft war.

Ein halbes Jahrhundert spter widmet das Porsche Museum dieser Baureihe eine Sonderschau: 50 Jahre 914 Typisch Porsche ist vom 2. Juni bis 7. Juli zu sehen. Am Sonntag, den 2. Juni, kommt auf Einladung des Museums zudem die 914-Clubszene mit ber 120 privaten 914-Modellen nach Stuttgart.

Der unverwechselbare Zweisitzer mit dem charakteristischen Targa-Dach war vor allem fr jngere Kuferschichten gedacht. Mit einem Grundpreis von anfangs 11 955 D-Mark entwickelte sich die Porsche 914-Modellreihe zu einem Verkaufsschlager. Zum Ruf des Zweisitzers trugen nicht zuletzt zwei legendre Sonderanfertigungen bei, die kurz nach der Premiere fr Furore sorgten: die 914/8. Die 8 stand fr den drei Liter groen Boxermotor aus dem Porsche 908 Rennwagen, der in den 1970ern die Rennstrecken dominierte.

Im Fahrzeug leistete der Achtzylinder mit Vergasern 260 PS. Es war ein fr den Straenverkehr zugelassenes Geburtstagsgeschenk zum Sechzigsten von Ferry Porsche. Ein weiteres Triebwerk 914 S kam dank Einspritzung auf rund 300 PS und ging als Versuchsfahrzeug an den damaligen Technik-Vorstand Dr. Ferdinand Pich. 1971 stellte Porsche nochmals elf Spezialvarianten auf dieser Basis her, diesmal allerdings mit 190 PS und 210 PS starken Sechszylindermotoren aus der damals aktuellen 911-Palette. Auch diese als 916 bezeichneten Sportwagen blieben Einzelstcke.