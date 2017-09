Porsche Museum: Die Macht des Sounds

Im Porsche-Museum in Stuttgart dröhnen am Samstag, 21. Oktober 2017, ab 19 Uhr wieder die Motoren. Der Sportwagenhersteller fÀhrt zu seiner siebten Sound-Nacht elf Rennfahrzeuge aus der Unternehmenssammlung auf, die einst Geschichte auf den Rennstrecken dieser Welt schrieben oder in Zukunft schreiben werden.Ehemalige und aktive Porsche-Experten und Rennfahrer wie auch Ingenieure berichten dabei von deren Motorsporterfolgen sowie Entwicklungsleistungen, die sie geprÀgt und hautnah miterlebt haben.

So werden der ehemalige Werksrennfahrer und Betriebsleiter des Porsche-Entwicklungszentrums, Herbert Linge, und der letztjĂ€hrige Le-Mans-Sieger Neel Jani gemeinsam auf 60 Jahre MotorsporteinsĂ€tze zurĂŒckblicken, wĂ€hrend der Motor des Porsche 550 A Spyder von 1956 zu hören sein wird. Rennlegende JĂŒrgen Barth, der 1977 gemeinsam mit Jacky Ickx und Hurley Haywood als Sieger in Le Mans hervorging, wird eine Hörprobe des damaligen Siegerfahrzeugs, dem Porsche 936/77 Spyder, bieten. Der 911 Carrera RSR wird vom niederlĂ€ndischen Rennfahrer Gijs van Lennep vorgestellt, mit dem er 1973 die Targa Florio fĂŒr sich entscheiden konnte.

Der ehemalige Porsche-Ingenieur Norbert Singer, der an insgesamt 16 Rennsiegen in Le Mans maßgeblich beteiligt war, wird den 911 GT1 aus dem Jahr 1998 auf die BĂŒhne begleiten. Im weiteren Verlauf des Abends werden zudem die MotorenklĂ€nge des Porsche 906 Carrera 6 von 1966, des Porsche 917 KH CoupĂ© aus dem Jahr 1970 und des Porsche 908/03 Spyder (Baujahr 1970) zu hören sein. Andreas Preuninger, Gesamtprojektleiter GT-Fahrzeuge bei Porsche, wird den 911 GT2 RS (Typ 991) als aktuellsten Vertreter an diesem Abend starten.

WĂ€hrend Le-Mans-Sieger Marc Lieb und GT-Porsche-Werksfahrer Richard Lietz auf den GT-Klassensieg des Porsche 911 RSR im Jahr von 2013 in Le Mans zurĂŒckblicken, wird der Franzose Romain Dumas, der in seiner aktiven Rennfahrerkarriere fĂŒr Porsche allein acht Gesamtsiege bei internationalen 24-Stunden-Rennen erzielte, den Porsche 911 GT3 (Typ 996) prĂ€sentieren.

Der Vorverkauf der auf 911 StĂŒck limitierten Eintrittskarten beginnt am 11. September um 9 Uhr ausschließlich telefonisch ĂŒber Easy Ticket (Tel.: 0711 / 2555 555). Der Eintrittspreis fĂŒr die Sound-Nacht betrĂ€gt 25 Euro fĂŒr einen Stehplatz und 40 Euro fĂŒr einen Sitzplatz auf der TribĂŒne.