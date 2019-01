Porsche Museum: Doppeltes 50er Jubiläum

Porsche Museum: Doppeltes 50er JubilÀum

Zwei 50-jĂ€hrige JubilĂ€en und ein runder Geburtstag sowie eine dynamische „Heritage Experience“ werden das Jahr im Porsche-Museum in Stuttgart-Zuffenhausen prĂ€gen. Der Porsche 917, einer der berĂŒhmtesten Rennwagen ĂŒberhaupt, wurde der Weltöffentlichkeit erstmals 1969 auf dem Automobilsalon in Genf prĂ€sentiert. Bereits ein Jahr spĂ€ter holte Porsche den ersten von insgesamt 19 Gesamtsiegen bei den 24 Stunden von Le Mans nach Zuffenhausen. Im Rahmen einer der umfangreichsten Sonderausstellungen „Colours of Speed – 50 Jahre 917“ werden vom 14. Mai bis 15. September zehn 917-Modelle gezeigt.

Unter den Exponaten befindet sich auch das allererste gebaute Exemplar mit der Chassis-Nummer 001, das das Team der Museumswerkstatt nach mehrjĂ€hriger Arbeit in den Ursprungszustand seiner Weltpremiere von 1969 zurĂŒckversetzt hat.

Ebenfalls vor 50 Jahren, im Herbst 1969 wurde der 914 auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt als erster Mittelmotor-Seriensportwagen Deutschlands vorgestellt. Es gab zwei Varianten: das Modell 914 mit Vierzylinder als VW-Porsche und der 914/6 mit Sechs-Zylinder-Boxer als Porsche. Die Sonderschau „50 Jahre 914 – Typisch Porsche“ ist vom 2. Juni bis 7. Juli zu sehen. Am Eröffnungssonntag kommt auf Einladung des Museums zudem die Clubszene mit ĂŒber 120 privaten 914-Modellen auf dem Vorplatz zusammen.

In ein völlig neues Marktsegment startete Porsche 2009 mit dem Panamera, der ersten viertĂŒrigen Limousine des Sportwagenherstellers. Zum zehnjĂ€hrigen Bestehen der Baureihe werden in Zusammenarbeit mit dem Museum im Kundenzentrum des Porsche-Werks in Leipzig im FrĂŒhjahr acht Exponate zu sehen sein, vom ersten Prototypen bis hin zum aktuellen Modell.

Auch außerhalb von Mauern können Fans auf die Marke und ihre Historie treffen: Den Auftakt bildet die Oldtimermesse Retro Classics vor den Toren Stuttgarts. Vom 7. bis 10. MĂ€rz prĂ€sentiert sich der Sportwagenhersteller in diesem Jahr in der Halle 1. Das Porsche-Museum betreibt eine lebendige „Heritage Experience“ in Kombination mit Fahrzeugen und ehemaligen wie auch aktiven Rennfahrern und Entwicklern: Ein fester Termin im Kalender ist das „Festival of Speed“ im englischen Goodwood, das in diesem Jahr vom 4. bis 7. Juli stattfindet. Beim weltweit grĂ¶ĂŸten Zusammentreffen der Motosportszene wird der leichteste Rennwagen aus Zuffenhausen nach 51 Jahren Ruhestand den berĂŒhmten „Hillclimb“ absolvieren: Der 909 Bergsypder von 1968 bringt dank dĂŒnner Kunststoffhaut, Aluminiumrahmen, Beryllium-Bremsscheiben und einem Kugeltank nur 384 Kilogramm auf die Waage. Mit dem 909 Bergspyder startete Porsche 1968 in der Rennwagen-Klasse der Europa-Bergmeisterschaft. Bei nur zwei RenneinsĂ€tzen belegte er die PlĂ€tze zwei und drei.

Zudem kommen die Rennwagen und historischen Modelle aus der Unternehmenssammlung zur „Solitude Revival“ am Wochenende des 20. und 21. Juli. Auf dem legendĂ€ren Solitudering bei Stuttgart pilotieren ehemalige Renn- und Werksfahrer die Klassiker aus der markeneigenen Fahrzeugsammlung. In Anlehnung an die Originalstrecke werden auf den speziell fĂŒr diesen Anlass gesperrten Verkehrsstraßen unter anderem der 804 Formel 1 von 1962, der Monoposto 718 Formel 2 von 1960 sowie der 550 Spyder aus dem Jahr 1956 gefahren. Direkt im Anschluss startet das Porsche-Museum vom 24. bis 27. Juli bei der „Ennstal Classic“ in Österreich mit einer Auswahl verschiedener Klassikern. Die Zuschauer können dabei eine ganz besondere Premiere erleben: Der Porsche 908/2 von 1969 wird nach aufwĂ€ndiger Restaurierung in der Museumswerkstatt seine ersten Kilometer beim Stadt-Grand-Prix in Gröbming einfahren.

Vom 16. bis 20. Oktober prĂ€sentiert die „Edition Porsche Museum“ zudem auf der Frankfurter Buchmesse eine große Auswahl an eigenen Publikationen sowie verschiedenen Verlagskooperationen. So werden auch umfangreiche LektĂŒren zu den beiden 50-Jahre-JubilĂ€en des Porsche 917 und 914 im Buchhandel wie auch im Museumsshop im Laufe des Jahres erhĂ€ltlich sein.

Unter dem Begriff „Mission Future-Heritage“ wird das Museum in Zukunft verstĂ€rkt ĂŒber moderne KanĂ€le die Herkunft und damit die Erfahrung von Porsche im Automobilbau aufzeigen. So wird das Angebot als außerschulischer Lernort fĂŒr junge Besucher digital ausgebaut: Die neue App „Teamspirit“ mit den drei Schwerpunkten „Aerodynamik und Leichtbau“, „Motortechnik“ sowie „Automobildesign“ richtet sich an SchĂŒlerinnen und SchĂŒler der Klassenstufen fĂŒnf bis zwölf. Dabei können sie auf bereitgestellten iPads in Teams verschiedene Aufgaben rund um Historie, Produktpalette und technische Entwicklungen des Unternehmens lösen. In enger Zusammenarbeit mit dem Verlag Klett MINT wurden die Inhalte an den Bildungsplan von Baden-WĂŒrttemberg ausgerichtet. Im nĂ€chsten Schuljahr sollen die „Teamspirits“ um das Zukunftsthema ElektromobilitĂ€t erweitert werden. Ein „Teamspirit“ dauert 90 Minuten und kostet 75 Euro fĂŒr eine Schulklasse von bis zu 30 SchĂŒlern.

Das Porsche-Museum ist dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet.