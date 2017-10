Porsche-Oldtimer mit Rock-Geschichte

Der Porsche 911 Turbo SE, der den legendĂ€ren „Judas Priest“-Rockstar Glenn Tipton derart begeistert hatte, dass er ihm sein Album Turbo widmete (die Songs verkaufte sich ĂŒbrigens bis Platin!) wird am 21. Oktober von Silverstone Auctions beim Porsche Sale at the Wing, Silverstone, versteigert werden.

WĂ€hrend seiner Europa Tourne hatte Tipton den Wagen direkt aus der Porsche-Fabrik im Jahr 1985 gekauft. Die Ausstattung ist einzigartig: der 930 Serie 911 Turbo wurde mit einzigartigem Chiffon White Farbschema gemacht und kam mit den speziellen SE Verbesserungen der belĂŒfteten Hinterradbögen, SchwellenverlĂ€ngerungen und weicher Leder Innenausstattung zum Rockstar.

Mit einem 300 PS starken luftgekĂŒhlten 3,3-Liter-Motor und seinem atemberaubenden Aussehen war der 911 Tiptons Stolz und Freude ĂŒber drei Jahrzehnten. Durch die anspruchsvolle Musikkarriere hatte Glenn Tipton allerdings selten Zeit zu fahren – aus heutiger Sicht mit einem erfreulichen Ergebnis. Der Meilenstand ist mit 14.100 Meilen niedrig.

„Wir hatten einen Rundgang durch die Fabrik in Stuttgart gemacht und ich war so fasziniert von der Technik und wie sorgfĂ€ltig sie waren, wenn sie Autos bauten – ich musste einfach einen haben“, erinnert sich Tipton von seiner Tour 1985. „Aber ich lebe auf dem Land, und es muss fĂŒr mich schönes Wetter sein, um den Porsche herauszuholen, also verwende ich ihn kaum. Es ist Zeit fĂŒr den schönen Wagen, ihn jemandem zu geben, der etwas davon hat –auch wenn es sehr schwer sein, loszulassen. “

„Wir fĂŒhlen uns sehr privilegiert, dieses wichtige Auto zum ersten Mal in seiner Geschichte zu verkaufen“, fĂŒgt Nick Whale, GeschĂ€ftsfĂŒhrer, Silverstone Auktionen hinzu. „Autos mit dieser einzigartigen Geschichte, Einzelbesitz und bekannte Provenienz, kommen selten auf den Markt und dieses spezielle Auto ist eine echte Chance fĂŒr den Enthusiasten und Sammler gleichermaßen.“

Ein schönes Beispiel fĂŒr ein ikonisches achtziger Super-Auto, wird die 911 Turbo SE zur Versteigerung mit einer SchĂ€tzung von ÂŁ 180.000 – ÂŁ 220.000 angeboten.