Porsche – Vor 70 Jahren neu in Genf

Mit dem Genfer Automobilsalon vom 7. bis 17. Mrz 2019 jhrt sich fr Porsche ein historisches Datum: Vor 70 Jahren hatte sich die damals noch junge Marke erstmals in Genf einem internationalen Publikum vorgestellt.



Dieser aufsehenerregenden Premiere sollten ber die Jahrzehnte viele weitere folgen, bis heute. Zum 70. Jahrestag seines Genf-Debuts prsentiert der Sportwagenbauer die achte Generation der Ikone 911 als Cabriolet. Gleichzeitig feiern der 718 Cayman T und 718 Boxster T ihre Weltpremiere.

Vor 70 Jahren, am 17. Mrz 1949, sind es ein 356 Coup und ein 356 Cabriolet aus der Produktion in Gmnd, die Porsche auf dem kleinen Stand in der Haupthalle prsentiert. Die Resonanz: Beide Sportwagen werden begeistert aufgenommen. Der erfolgreiche Auftritt in der Schweiz gilt als Grundstein fr den spteren Durchbruch des ersten Serienprodukts aus Zuffenhausen. Bis 1965 wurden insgesamt rund 78 000 Einheiten des Typ 356 gebaut.

Als grter Autosalon der Welt machte sich Genf in den 1960er Jahren einen Namen. Ebenso wie viele andere Hersteller prsentiert Porsche dort alljhrlich seine strksten Entwicklungen. Vor 55 Jahren feiert der Porsche 904 Carrera GTS seine Premiere in Genf. Der nach dem Design von Ferdinand Alexander Porsche gestaltete Mittelmotorsportwagen gilt als einer der formschnsten Porsche-Sportwagen der Unternehmensgeschichte.

Auch der Porsche 917 debtiert auf dem Automobilsalon in Genf, im Jahr 1969. Die Presseabteilung kndigt den strksten Rennwagen seinerzeit als einen der gefhrlichsten Konkurrenten in den klassischen Langstreckenrennen an. Exakt 50 Jahre spter zeigt das Porsche Museum den 917 mit der Chassis-Nummer 001, zurckgefhrt in seinen Ursprungszustand von 1969.

Auch fr die Weltpremiere des 911 GT3 entscheidet sich der Sportwagenhersteller fr das Schweizer Messeparkett. 1999 stellt sich der 911 GT3 der Baureihe 996 in schlichtem Arktissilber und mit den Spiegelei-Scheinwerfern hier der Weltpresse. Noch 20 Jahre spter kennzeichnet das Krzel GT3 eine Sportwagen-Legende.

2014 feiert Porsche die Rckkehr auf die groe Motorsportbhne und mit ihr selbstverstndlich in Genf die Weltpremiere des Porsche 919 Hybrid fr die Topkategorie LMP1 der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Vor einem Jahr, 2018, zeigt Porsche zwei Neuheiten, die tragende Sulen der eigenen Produktstrategie reprsentieren: den 911 GT3 RS mit Rennsportfahrwerk und 520 PS (383 kW) starkem Vier-Liter-Hochdrehzahl-Saugmotor und die Konzeptstudie eines voll elektrischen Cross Utility Vehicles (CUV).