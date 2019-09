Profi-Shooting mit Oldtimer-Fans

Das Petersen Automotive Museum hat heute bekannt gegeben, dass es neue Fotografie-Touren und Fahrzeugfotografiesitzungen anbieten wird. Zum ersten Mal drfen Besucher in The Vault einige der besten Sportwagen, Sammlerautos, Hollywood-Filmautos, Rennwagen und Motorrder fotografieren. Das Museum bietet auch Fahrzeugfotografiesitzungen an, bei denen die Gste die Mglichkeit haben, ihr eigenes Fahrzeug von einem Fachmann im Fotostudio von Petersen, das von Samy’s Camera prsentiert wird, fotografieren zu lassen. Diese Sonderangebote sind von Samstag, 14. September bis Montag, 30. September 2019 verfgbar.

Dies ist die perfekte Mglichkeit fr Gste, den Petersen wie nie zuvor zu erleben“, sagte Terry L. Karges, Executive Director des Petersen Automotive Museum. Die neuen Photography Vault Tours ermglichen es der ffentlichkeit, eine Auswahl von Fahrzeugen in einer speziellen 60-mintigen, von einem Dozenten gefhrten Tour zu dokumentieren. Der Kauf eines Tickets fr die Photography Vault Tour (95 Dollar) beinhaltet auch einen kostenlosen Eintritt in das Museum und einen kostenlosen Parkausweis.

Das Petersen bietet den Gsten die Mglichkeit, in exklusiven Fahrzeugfotografiesitzungen Fotos ihrer eigenen Fahrzeuge in Museumsqualitt zu erhalten. Zu den Sitzungen gehren ein 40-mintiges Fotoshooting ( 250 Dollar) in der Fotobucht des Petersen mit professionellen Fotografen, ein Eintrittspass fr das Museum und ein kostenloser Parkausweis. Die Bilder werden professionell bearbeitet. www.petersen.org/photography-days.