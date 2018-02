PS-Speicher: XL-Oldtimer treffen sich

Eine einzigartige Ausstellung ĂŒber die Geschichte der MobilitĂ€t erwartet Besucher im PS-Speicher in Einbeck. Über 200 alte MotorrĂ€der und Autos aus den vergangen 130 Jahren werden gezeigt. Zu entdecken gibt es Oldtimer und die grĂ¶ĂŸte Sammlung deutscher Motorrad-Marken in diesem besonderen Museum. Jetzt kommen die ganz Großen: Erstmals findet vom 20. bis 22. April 2018 ein Europatreffen historischer Omnibusse am PS-Speicher in Einbeck statt. An den drei Tagen werden rund 100 Fahrzeuge erwartet, die dann durch SĂŒdniedersachsen rollen werden. Lust mitzumachen? Anmeldung ab sofort möglich unter www.ps-speicher.de/omnibustreffen.