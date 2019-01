Quer durch Paris

Am Steuer des Oldtimers die schönsten PlĂ€tze der französischen Hauptstadt bewundern – das ist eine Idee hinter dem traditionellen Event Traversee Paris, das vom Oldtimerclub Vincennes en Anciennes zum 19. Mal im Winter an diesem Sonntag, 13. Januar 2019 organisiert wird. Eine Reise in die Zeit der Kindheit auf einer rund dreißig Kilometer lange Route auf den Spuren der Figuren AdĂšle Blanc-Sec, Nestor Burma, Blake und Mortimer, Michel Vaillant des berĂŒhmten Komik-Zeichners Jaques Tardi. Angemeldet bei Vincennes en Anciennes haben sich mehr als 700 Oldtimer-Fahrzeuge, die stolz das rollende Kulturgut reprĂ€sentieren auf das sich das Publikum jedes Jahr freut.

www.vincennesenanciennes.com