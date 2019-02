Rallye Peking – Paris: 13.840 km auf dem Oldtimer-Trike nach Paris

Ein 112 Jahre altes Mototri Contal-Dreirad soll am 2019-Wettbewerb Peking – Paris teilnehmen, um eine 13.840 km lange Reise zu beenden, die es 1907 begonnen hatte.

Das erste Rennen von Peking nach Paris (P2P) fand 1907 statt. FĂŒnf Wettbewerber akzeptierten eine scheinbar unmögliche Herausforderung. Unter ihnen befand sich ein französischer Mototri Contal mit drei RĂ€dern, das von dem aufstrebenden Duo, den Franzosen Auguste Pons und Oscar Foucauld, pilotiert wurde. Eine Geschichte von KĂ€mpfen und Triumphen sah die heldenhaften Abenteurer mit ihrem Dreirad schließlich in der WĂŒste Gobi. Die Geschichte endete damit, dass die Crew versuchte, nach Peking zurĂŒckzukehren und dabei fast ihr Leben verloren hĂ€tte.

Nun wird Anton Gonnissen (58), ein erfolgreicher Architekt aus Sint-Martens-Latem in der NĂ€he von Gent in Belgien, versuchen, die Geschichte umzuschreiben, indem er die 2019 Peking Paris Rallye in einem wiederaufgebauten zweiten Mototri Contal startet und das GefĂ€hrt nach Paris zurĂŒckbringen will – eine Leistung, die die tapferen Jungs im Jahr 1907 nicht geschafft hatten. Inspiriert von der Geschichte, die Pons und seinen Co-Piloten Foucauld beinahe das Leben gekostet hatte, machte sich Anton Gonnissen daran, ein originales Mototri Contal zu erwerben. Er wandte sich an alle, um UnterstĂŒtzung zu erhalten, einschließlich des Rallye-Direktors der Endurance Rally Association, der fragte: „Bist du verrĂŒckt, Anton?“

Im Gegenteil, Anton Gonnissen ist ein versierter, moderner Abenteurer, der drei Dakars, vier Rallyes of Egypt und eine WĂŒstenrallye in den Vereinigten Arabischen Emiraten in unterschiedlichen GefĂ€hrten wie Auto, Truck und Quadbike absolviert hat. Er nimmt dieses mutige Unterfangen sehr ernst und beabsichtigt, die unmögliche Reise möglich zu machen, indem er all seine Erfahrungen aus seinen vorherigen Abenteuern einsetzt.

Gonnissen fand schließlich zusammen mit dem Originalhandbuch eine der wenigen Mototri Contal, die es noch gab, und machte nach einer Untersuchung der UniversitĂ€t Gent die notwendigen Studien ĂŒber die antike Maschine. Am Chassis, an den RĂ€dern und am Motor wurden einige Verbesserungen vorgenommen, obwohl wie beim ursprĂŒnglichen Mototri Contal keine HinterradaufhĂ€ngung zusammen mit der 1906-Rohfederung an der Front vorhanden ist. Der Navigator wird ĂŒber der Vorderachse sitzen, die sich in einem Bereich befindet, der seit langem als „Selbstmordsitz“ bezeichnet wird – auch Schwiegermuttersitz genannt.

Der tapfere Navigator wird der Belgier Herman Gelan, ein Innenarchitekt aus Gent, sein. Anton Gonnissen wird das Trike 36 Tage lang ĂŒber dem Hinterrad lenken, 13.840 km, um sechs Wochen spĂ€ter in Paris zu landen. Das einzige ZugestĂ€ndnis an den Langstrecken-Rallye-Spezialisten aus Belgien ist ein Harley-Davidson-Sattel anstelle des ursprĂŒnglichen Bodenbrechers.