Rallye Stella Alpina: Sehr sportlich durch das Trentino

Es gab 95 anspruchsvolle ZeitprĂŒfungen, die alle Arten von GelĂ€nde, Straßen und StadtplĂ€tze, Aufstiege und Abfahrten abdeckten. Die Stella Alpina war also auch in ihrem 70. Jahr eine sportliche Rallye. Als Sieger auf dem Podium der Oldtimer fuhr das Team 16: Mario Passanante und Raffaella De Alessandrini in einem 1938 Fiat 508C, der auch die begehrte Azimut Trophy fĂŒr vor 1957 Autos gewann. Das Team war entschlossen, der Konkurrenz keinen Platz zu lassen. Mit all ihren FĂ€higkeiten und Ressourcen blieben sie vom ersten Tag an der Spitze. Giordano Mozzi und Stefania Biacca kamen in einem Triumph Tr2 von 1955 an zweiter Stelle, wĂ€hrend Andrea Giacoppo und Daniela Grillone Tecioiu im Jahr 1972 in Lancia Fulvia den dritten Platz belegten.

Die Stella Alpina 2017 fuhr genau die gleiche Route wie die erste Rallye im Jahr 1947 auf den bezaubernden Straßen im Westen, Osten und SĂŒden des Trentino und gab den Teams die Chance, den Nervenkitzel der glorreichen Vergangenheit zu erleben.

Das Rennen startete und kehrte jeden Tag nach Trento zurĂŒck, genau wie bei der ersten Auflage.

FĂŒr vier Tage waren diese vierrĂ€drigen Edelsteine auf den schönsten Straßen im Trentino, auf einer 700 km langen Strecke unterwegs. Auch der historische Trento Bondone HĂŒgelanstieg war dabei, wo die Mannschaften um die beste Zeit kĂ€mpften und um Hundertstelsekunden.

Das GelĂ€nde bei Cantine Ferrari fĂŒllte sich am Donnerstag, 6. Juli, ab 13.00 Uhr, als die 60 Mannschaften zur Stella Alpina ankamen. Die Race-Dokumente wurden ĂŒberprĂŒft, die BegrĂŒĂŸungsgeschenke der Sponsoren und Organisatoren wurden ausgehĂ€ndigt, und die Autos wurden in diesem großartigen GelĂ€nde besichtigt und bewundert. Die AtmosphĂ€re war elektrisch, denn Fahrer und Navigatoren begrĂŒĂŸten alte Freunde und machten neue Bekanntschaften, tauschten Ideen. Die „historischen“ Mannschaften, die bereits mehrere vergangene Rallyes hinter sich hatten, gaben denjenigen Tipps, die als Neulinge an dieser historischen Rallye teilnahmen.

Das Rennen startete um 18:30 Uhr auf der Piazza Mostra im Schatten des imposanten Castello del Buonconsiglio, wo die Autos vor einem sehr enthusiastischen Publikum prÀsentiert wurden.

Am Freitag, nachdem man Trento verlassen hatte, fuhren die Mannschaften in Richtung West Trentino durch das herrliche Val di Non und gingen durch Cles, Palade Pass, Meran, Appiano und ĂŒber den Mendola Pass. Nach der Mittagsrast ging es durch das Val di Sole bis Dimaro und dann links Richtung Madonna di Campiglio, Valle dei Laghi, Terme di Comano und Sarche. Eine Route von rund 290 Kilometern mit 46 ZeitprĂŒfungen. Eine ausgesprochen spannende Tour.

Am dritten Tag rollten die Besatzungen auf spektakulĂ€ren Straßen im östlichen Trentino, durch Valsugana, San Martino di Castrozza, Rolle Pass, Bellamonte, Predazzo, Moena und Canazei vor dem Überqueren des Sella Passes, das Tor nach SĂŒdtirol, in Gröden mit Selva , Ortisei und Abschluss in Bozen. Nach dem Abschluß von 27 WertungsprĂŒfungen und 250 Kilometern am Morgen, entspannten sich die Fahrer endlich ĂŒber das Mittagessen in Moena in den Dolomiten. Der Tag endete auf der Piazza Walter in Bozen.

Es gab nur Zeit fĂŒr eine kurze Pause und einen Wechsel der Kleidung in Vorbereitung fĂŒr das Gala-Dinner im illustren MUSE Naturwissenschaft Museum (von Renzo Piano entworfen), einer beliebte Attraktion fĂŒr Besucher aus der ganzen Welt statt. Einige Autos stellten sich am Eingang des berĂŒhmten Museums auf und das Zusammenspiel von Vergangenheit und Gegenwart, Wissenschaft und Technik, Berge und Abendkleider war ein fabelhafter Anblick.

Der letzte Tag der Stella Alpina brachte noch einmal 60 Kilometer auf denen dann das endgĂŒltige Ranking entschieden wurde. Die AtmosphĂ€re war mit Adrenalin geladen, denn es gab zwölf WertungsprĂŒfungen, die es zu bestehen galt, um auf dem Podium einen Platz zu ergattern. Die Strecke selbst war „leichter“ (als in den vergangenen Tsgen) und brachte die Besatzungen nach Vallagarina und ĂŒber den Coe Pass.

Der Weg der Rallye kehrte dann zum Ausgangspunkt zurĂŒck und der Kreis schloss sich bei Cantine Ferrari, wo die hoch erwartete Preisverleihung stattfand.

