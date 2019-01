Raritäten aus Tarbes

RaritÀten aus Tarbes

In Frankreich wurde vor kurzem eine sehr interessante Sammlung aufgelöst. Auf einem GelĂ€nde in Tarbes / SĂŒdfrankreich lagerten jahrzehntelang einige echte RaritĂ€ten, die am letzten Wochenende bei dem Auktionshaus Interencheres zur Versteigerung kamen.



Das Besondere an den gefundenen Fahrzeugen ist, dass unter den 81 Klassikern einige echte RaritĂ€ten zu finden sind. Normalerweise finden sich bei solchen Sammlungen ein oder zwei außergewöhnliche Unikate. Bei dieser Auktion waren es aber tatsĂ€chlich mehrere durchaus seltene Automobile, die zur Versteigerung kamen. Darunter zum Beispiel ein Porsche 356 Type PrĂ© A, Delage Type DM, Rolland Pilain Type 22 Serie II, Lamborghini Miura P400, Lancia Flaminia CoupĂ© oder der Packard Type Clipper 846.

Viele der Fahrzeuge standen im Freien und wurden von der Natur ĂŒberwĂ€ltigt. FĂŒr die Auktion wurden die Fahrzeuge zum Teil vom Unkraut befreit und aus dem GebĂŒsch gezogen. Fast alle Fahrzeuge befinden sich in einem sehr desolaten Zustand und mĂŒssten aufwendig restauriert werden. Bei manchen Fahrzeugen sicherlich in Anbetracht des eigentlichen Wertes eher unrentabel, doch bei anderen Modellen durchaus eine lukrative Chance, gĂŒnstig ein absolutes Unikat zu erwerben.

Ein ganz besonderes Highlight war auch der Hotchkiss J.A.G Grégoire von 1947. Laut der französischen Carte Gris ist dies der J.A.P Prototyp dieses Modells. Auf der Basis dieses Modells entstanden spÀter bei Hotchkiss 247 Fahrzeuge dieses Modells. Ausgestattet ist dieses Fahrzeug mit einem Vierzylinder-Boxermotor. Das frontgetriebene Coupé prÀsentierte sich seinerzeit sehr luxuriös. Die Modelle waren sehr teuer und der Absatz lief nur schleppend. Daher wurde die Produktion dieses Modells sehr bald wiedereingestellt. Heute gibt es nur noch sehr wenige Exemplare.

AuffĂ€llig ist die Anzahl der amerikanischen Fahrzeuge in der französischen Sammlung. Dies beginnt mit den Fahrzeugen aus der Vorkriegs Ära, wie der Stutz Type Speedway Six 695 oder der Graham Paige Typ 837, bis hin zu den spĂ€teren US Klassikern wie Oldsmobile Toronado, Lincoln Continental MK3, Cadillac Eldorado bis hin zur Corvette C3.