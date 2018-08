Regent Street Motor Show: Open Air Autoshow

Traditionell kehrt die beliebteste Automobilausstellung Großbritanniens am ersten Samstag im November nach London zurĂŒck. Mehr als 500.000 Besucher besuchten die Regent Street Motor Show im letzten Jahr in der Haupteinkaufsgegend der Hauptstadt. Die riesigen Besucherzahlen wurden mit Fahrzeugen aus allen Epochen erreicht und es wurden auch kurze „Schnupper“-Testfahrten in einer Reihe der neuesten batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge und Plug-in-Benzin-Elektro-Hybriden angeboten.

Auf diesem Rekorderfolg aufbauend prĂ€sentiert das eintĂ€gige Automobil-Spektakel am Samstag, 3. November, die Zukunft und feiert zeitgleich die Vergangenheit. Damit das klappt, wird die Regent Street Motor Show 2018 in Zusammenarbeit mit der New West End Company und in Partnerschaft mit der Regent Street erneut den Oldtimer-Concours d’Elegance mit ĂŒber 100 Oldtimern aus der Automobilkultur vor 1905 veranstalten. Zu den weiteren Attraktionen, die sich bereits als Publikumsmagnet erwiesen haben, zĂ€hlen die Sammlung von Klassikern aus eingeladenen Motorclubs, interaktive Displays und Live-Musik. So wird sichergestellt, dass fĂŒr alle Altersgruppen und Interessen etwas dabei ist. Die Regent Street Motor Show und der Veteran Car Run sind wichtige Ereignisse in der einwöchigen London Motor Week des Royal Automobile Club.