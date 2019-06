Rekord beim Oldtimertreffen in Maxlrain

Das groe Oldtimertreffen in Maxlrain in Verbindung mit der ADAC Bavaria Historic ist mittlerweile in Bayern verpflichtend. Die Veranstaltung findet jedes Jahr zu Fronleichnam ihren Hhepunkt.

Aus allen Himmelsrichtungen schwrmen die Klassiker auf die groe Wiese vor dem Schloss Maxlrain. Wer aufmerksam durch die Reihen schlendert, entdeckt immer wieder den ein oder anderen raren Oldtimer oder sogar absolute Einzelstcke. Absolutes Highlight fr die jngeren Besucher war der Delorean DMC, der dem originalen Filmfahrzeug aus Zurck aus der Zukunft detailgetreu nachempfunden ist. Probesitzen natrlich inklusive.

In diesem Jahr waren es immerhin rund 4000 Oldtimer, die bei schnstem Wetter eine Ausfahrt mit dem grten Treffen in Deutschland zu verbunden hatten. 17000 Besucher schlenderten ber die Wiese, um die Chromjuwelen zu bestaunen. Auffllig waren in diesem Jahr die vielen Clubprsentationen zu einzelnen Marken. Wer am Nachmittag bleib, konnte noch dem Start der ADAC Bavaria Historic zuschauen.