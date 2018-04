Rekord für Range Rover Oldtimer

Rekord fĂŒr Range Rover Oldtimer

Einen neuen Weltrekord fĂŒr die Auktion von Range Rover Oldtimern setzte das Auktionshaus Coys am 24. MĂ€rz 2018. UrsprĂŒnglich waren die Fahrzeuge fĂŒr seine königliche Hoheit König Juan Carlos von Spanien gebaut worden. Der 1977 gebaute Range Rover von Alcom Devices wurde fĂŒr 78.750 Euro und das 1973 Range Rover Cabrio fĂŒr 78.750 Euro verkauft.

Angesichts des damaligen politischen Klimas wurde der Range Rover 1977 von Alcom Devices in London bestellt und verfĂŒgte unter anderem ĂŒber spezielle Panzerung, rundum 10mm Panzerglas und ein James Bond-Ă€hnliches Kommunikationssystem fĂŒr den König, das es ermöglichte ihn in Autos, Yachten, Hubschraubern oder anderswo zu orten. Das Modell von 1973 wurde von Juan Carlos in den frĂŒhen 1970er Jahren vor seiner Krönung zum König von Spanien verwendet. Der Innenraum wurde mit edlem Leder bezogen, mit sehr bequemen Ledersitzen vorn und hinten ausgestattet und das Armaturenbrett wurde angepasst. Das Äußere war mit einem „H“ -förmigen Gitter aus horizontalen StĂ€ben versehen, was dem vorderen Ende eine stromlinienförmigere Erscheinung vermittelte.