Renault: Erfolgreicher Klassiker R12

Als designierter Nachfolger des Renault 8 fhrt auf dem Pariser Autosalon 1969 der Renault 12 ins Rampenlicht. Neben dem franzsischen und europischen Markt zielt der franzsische Automobilhersteller mit der viertrigen Limousine von Beginn an auf die internationalen Mrkte.

Das Projekt 117, so die interne Bezeichnung, sieht einen wirtschaftlichen Wagen vor, leicht zusammenzubauen, damit er in der ganzen Welt montiert werden kann, und robust genug, um auf den schlechten Straen Nordafrikas zu bestehen. Gleichzeitig soll er franzsische Komfortbedrfnisse befriedigen und als Basis fr weitere Renault Modelle dienen. Der Fronttriebler mit 1,3-Liter-Motor, Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen und Starrachse hinten sowie 415 Liter groem Kofferraum erweist sich als so erfolgreich, dass Renault in Frankreich bereits nach sechs Monaten die Tagesproduktion auf 700 Fahrzeuge erhhen muss. 1970 folgt der Kombi, ein Jahr spter der 185 km/h schnelle Renault 12 Gordini, heute ein gesuchtes Kultfahrzeug. Auch die internationalen Plne gehen auf. Auerhalb Frankreichs wird der Renault 12 in Australien, der Trkei, in Brasilien und in Rumnien gebaut. Dort fertigt Lizenznehmer Dacia Abkmmlinge des Modells bis ins Jahr 2004.