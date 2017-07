Moskau Classic Grand Prix: Oldtimer im Osten

Wolgas, Schigulis und Moskwitschs sind eher seltene Teilnehmer an Oldtimer-Rennen. Mit der EinfĂŒhrung des Classic Grand Prix im Jahr 2013 (in St. Petersburg) hat sich das geĂ€ndert. Damals wurde der Event zum 100. Jahrestag der Rundstreckenrennen in Russland aus der Taufe gehoben und seitdem erfreut er sich steigender Beliebtheit.

Waren 2013 gerade mal vier Teams am Start, so sind es vier Jahre spÀter 200 Teilnehmer aus acht LÀndern, die an der Metropolitan Rennstrecke in der russischen Hauptstadt im Wettbewerb waren. Der MCGP Classic ist noch immer das einzig offizielle Rundstreckenrennen in Russland seiner Art.