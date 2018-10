Rennsport Reunion VI – Besucher-Rekord beim Raceway Laguna Seca

Bei der Rennsport Reunion VI, der neuesten Version des weltgrĂ¶ĂŸten Porsche-Festivals, sorgte Porsche-Leidenschaft fĂŒr eine Rekordbeteiligung der Fans.



Das Familientreffen von historischen Rennwagen, legendĂ€ren Fahrern und Ingenieuren und Porsche-Besitzern und -Enthusiasten fĂŒllte den WeatherTech Raceway Laguna Seca in der NĂ€he von Monterey, Kalifornien, fĂŒr vier Tage, vom 27. bis 30. September. Renn-Champions und AnwĂ€rter aus 70 Jahren Porsche-Motorsport tobten rund um die Strecke, rund 2.000 Fahrzeuge aus Vergangenheit und Gegenwart waren zu sehen.

Offizieller Besuch war 81.550, laut Laufbahnbeamten. Es war die höchste Besucherzahl in Laguna Seca in fĂŒnf Jahren und brach leicht die Rennsport Reunion V Rekord von mehr als 60.000 bei der vorherigen Veranstaltung im Jahr 2015, die auch in Laguna Seca statt. Jenseits der Zahlen faszinierten sieben Jahrzehnte atemberaubende Porsche-Modelle – vom knallharten 919 Hybrid Evo bis zum knallroten Porsche-Traktor aus der FrĂŒhzeit der Marke.

Rennsport Reunion VI ist der Höhepunkt der diesjĂ€hrigen weltweiten Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag des ersten Porsche Sportwagens. Das Original 356 „Nr. 1 „Roadster war bei Rennsport zu sehen und ging sogar auf die Piste, pilotiert von niemand Geringerem als Dr. Wolfgang Porsche, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Porsche AG und Sohn von Ferdinand „Ferry“ Porsche, der den ersten Porsche Sportwagen baute.

„Jedes Porsche-Auto hat eine Seele und Rennsport hat seine eigene Seele dank der emotionalen Reaktion von Enthusiasten, die aus der ganzen Welt kommen“, sagte Klaus Zellmer, PrĂ€sident und CEO von Porsche Cars North America. „Wir sind den Meisterfahrern und den brillanten Ingenieuren, die bisher mehr als 30.000 Porsche-Motorsport-Siege verbucht haben, zutiefst dankbar. Sie helfen uns dabei, das zu entwickeln, was wir auf die Straße bringen. Dieses Erbe zusammen mit der erweiterten Porsche-Fanfamilie zu feiern, machte Rennsport Reunion VI zum grĂ¶ĂŸten und besten und aufregendsten.“