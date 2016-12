Restaurantion N600 – Honda würdigt seine Wurzeln

Restaurantion N600 – Honda wĂŒrdigt seine Wurzeln

Eine sechsmonatige Restauration kommt zum Ende: Honda ließ den kleinen N600 wieder auferstehen.





Der kleine GrĂŒne hat die bescheidenen Abmessungen von 3099 mm LĂ€nge und hĂ€tte wohl spielend zwischen den RĂ€dern mancher US-Schlitten Platz gehabt – zu seiner Zeit.

Von 1966 – 1969 wurde der Honda N600 gebaut. In Deutschland verkaufte man rund 1000 Exemplare. Den Markt in den USA nahm sich Honda erst 1969 vor. Der nun restaurierte Honda N600 mit der Nummer (VIN) 10000001 – nun auch Serial One genannt, war der erste Honda in den USA.

FOTOS: Honda