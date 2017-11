Retro Classics Cologne: Legendärer Rindt Brabham BT 23 Oldtimer

Retro Classics Cologne: LegendÀrer Rindt Brabham BT 23 Oldtimer

Mit dem Brabham BT 23 fuhr Jochen Rindt im Jahr 1967 zahlreiche Siege ein. Er war das Rennfahrzeug, das fĂŒr Rindts Karriere von grĂ¶ĂŸter Bedeutung war. Jetzt hat ihn ChromeCars, bekannt fĂŒr das Auffinden außergewöhnlicher Klassiker, nach langen Verhandlungen unter seine Fittiche genommen. Das Team der Oldtimer-Enthusiasten und ‚Automotive Archeologists‘ aus Jena stellt den legendĂ€ren Brabahm erstmals vom 24. – 26 November 2017 auf der Retro Classics Cologne in Köln aus.

Es war eine einmaliges Erfolgsteam: Jochen Rindt und der Brabham BT 23. Der gebĂŒrtige Mainzer erzielte seine ersten Erfolge in der Formel Junior mit einem gebrauchten Cooper. Als die FIA 1964 die Formel 3 und die Formel 2 fĂŒr 1000-ccm-Motoren einfĂŒhrte, stieg Rindt um. In England wurde Rindt ins Roy Winkelmann Racing Team aufgenommen, das fĂŒr Jack Brabham startete. Mit der EinfĂŒhrung des 1600er-Reglements in der Formel 2 im Jahr 1967 begann Jochen Rindts große Erfolgsserie, er startete bei insgesamt 15 Rennen: Der BT 23 mit dem Ford-Cosworth-Motor katapultierte ihn auf die ersten PlĂ€tze beim ‚Guards 100‘ in Snetterton, beim ‚BARC 200‘ in Silverstone und dem ‚Grand Prix de Pau‘. Beim vierten Rennen im ‚Montjuich Park‘ in Barcelona belegte er Platz zwei, es folgten sechs weitere Siege sowie drei zweite PlĂ€tze, ein sechster Platz und ein Ausfall.

Die Konstruktion des Brabham BT 23 war fĂŒr Jochen Rindts extreme Fahrweise wie geschaffen. Der BT 23 mit seinem nachgiebigen Rohrrahmen korrespondierte perfekt mit Rindts teils sehr rĂŒden Stil. Die Federn und StoßdĂ€mpfer sind beim BT 23 außen angebracht, was weniger Stress fĂŒr RadaufhĂ€ngung und Rahmen bedeutete. Der BT 23 verfĂŒgt erstmals ĂŒber einen AchstrĂ€ger aus Magnesium, der im eigenen Hause konzipiert wurde. Diese Konstruktion mit einem soliden Rahmen aus „Mildsteel“-Rohren hatte den Vorteil, leicht schweißbar und im Grenzbereich nachgiebig zu sein. Zwischen 1967 und 1968 produzierte Brabham insgesamt 31 Chassis. Davon gingen 22 in die Formel 2. Rindts persönlicher BT 23 trug und trĂ€gt die Chassis Nummer 5.

Nach der erfolgreichen Rennsaison 1967 kam der Brabham mit der Nr. 5 nach Australien, wohin ihn Denis Hulme, ein Mitarbeiter von Jack Brabham, exportierte. Erst 2009 brachte ein neuer Besitzer ihn zurĂŒck nach Europa. Der dunkelgrĂŒne Rennwagen mit silbernen Streifen wurde zwischenzeitlich restauriert und in seinen Originalzustand versetzt. In einer Bewertung aus dem Jahr 2012 heißt es: „Exzellenter Zustand oder nach den Originalspezifikationen toprestauriert. Concours-/Kollektionsfahrzeug der Spitzenklasse. Keine unzeitgemĂ€ĂŸen Details. Sehr selten!“

Tipp:

Das Fahrzeug steht bei der Retro Classics Cologne vom 24. bis 26. November 2017. Dort wird auch der bekannte Filmstar „Eleanor“, ein getunter Mustang Shelby GT 500, bekannt aus „nur noch 60 Sekunden“ mit Nicolas Cage, zu sehen sein.

Fotos: ©Mike Hayward Collection, ChromeCars