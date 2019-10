Rollendes Museum: Oldtimer in der Nacht

Glckliche Gste, lachende Gesichter und frhliche Oldtimerfahrer so einfach kann man die Stimmung whrend der Langen Nacht der Mnchner Museen beim Rollenden Museum beschreiben. Alljhrlich nehmen Oldtimerfahrer whrend dieser Kulturveranstaltung Menschen mit auf Zeitreise und ermglichen ihnen so, historisches automobiles Kulturgut kennenzulernen. Natrlich geht es dabei um das Bestreben, das historische Kulturgut mit dem Gedanken des UNESCO Welterbes zu verknpfen.

Erleben drfen die Besucher der Langen Nacht die Automobile so, wie es sich fr ein Auto gehrt: in voller Fahrt vom Verkehrszentrum an der Oktoberfestwiese, ber holprige Pflastersteine durchs Schlachthofviertel, durch Tunnels mit Graffiti-Kunst, der Isar entlang bis zur Insel des Deutschen Museums. Im Innenhof ist dann die rund zehn Mintige Fahrt vorbei oder sie beginnt je nachdem in welche Richtung man auf dem Rundkurs fhrt.

4313 Kulturinteressierte kamen 2019 in den Genuss einer Oldtimer-Mitfahrt. Manch einer besuchte erst gar keines der festen Huser, die mit wahrlich schnen Ausstellungen aufwarteten, sondern besuchte ausschlielich das Museum, das nur einmal im Jahr fr fnf Stunden geffnet ist.

Ohne Wartezeiten geht es nicht. Geduldig beugen die Zuschauer, die noch nicht am Einstieg sind, wie die Klassiker nacheinander heranrollen. Die Tren werden von Helfern mit weien Handschuhen sorgsam geffnet und nach dem Einsteigen der Fahrgste ebenso behutsam geschlossen. Schlielich handelt es sich um sorgsam gehtete Schtze einer vergangenen Zeit. Schtze, die Erinnerungen wachrufen, Emotionen aufleben lassen, Sehnsucht wecken. Zu den wohl edelsten Fahrzeugen gehren zwei leise dahin schnurrende Bentley Limousinen. Ein sportlicher Mercedes-Benz 300 SL Flgeltrer spricht besonders die Damenwelt an. Zurck in die Zukunft? Mit den teilnehmenden DeLoreans ist das mglich. Hei geliebt sind wie immer die Volkswagen Kfer, die zuverlssig durch die Nacht schnurren und laufen und laufen und laufen. Jedes Jahr klettern aus den Bulli Bussen frisch gebackene Oldtimerfans, nachdem sie unterwegs das einstige Feeling von Freiheit und groem Aufbruch erahnen konnten.

Ein Schwerpunkt beim RMM, wie das Rollende Museum auch genannt wird, waren 2019 Blaulicht-Oldtimer. Groe Feuerwehren nahmen ganze Gruppen von Neugierigen mit auf die Reise, im kleinen Fiat 500 Carabinieri aus Italien musste man sich schon hineinfalten.

Aus der Sammlung von BMW Classic steuerte ein original belassenes BMW 501 Taxi durch das nchtliche Mnchen, ein sportlicher BMW 328 und ein BMW 502 Taxi folgte ihm. Audi Tradition brachte den bewhrten DKW Schnellaster an den Start, der unermdlich seine Runden drehte und im Feuerwehreinsatzwagen AUDI 100 bekannt aus zahlreichen Filmen bekamen die Gste gleich

Besonders die Kleinstfahrzeuge eroberten die Herzen der Besucher. Wann hat man schon einmal Gelegenheit sich als Mensch in Aspik im Messerschmitt Kabinenroller zu fhlen oder mit einem Goggomobil oder einem klitzekleinen kultigen Fiat 500 zu fahren.

Dass Oldtimer nicht nur Mnnersache sind bewiesen die Damen in den sportlichen Cabrios, die offen fuhren trotz erfrischender Temperaturen.

Zum 100. Geburtstag der Marke Citroen kamen auch aus dem Citroen Club fnf Fahrzeuge ins Rollende Museum von der gttlichen DS bis zur standhaften Ente 2CV.

Alle Oldtimerfahrer nehmen ehrenamtlich also auf eigene Kosten an der Veranstaltung teil und werden mit ihrem Fahrzeug Teil des Rollenden Museums. Organisiert wird der Charity Event von Classics for Charity e.V., die durch die eingesammelten Spenden in einem Mnchner Seniorenstift ein Vintage Picknick durchfhren knnen. Die alten Fahrzeuge, Musik von damals und Spezialitten aus frherer Zeit zaubern Abwechslung in den Alltag der Heimbewohner und manch einer geht danach noch viele Tage und Wochen spter mit wieder erwachten Erinnerungen auf Zeitreise…