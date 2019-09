Rolls-Royce 103EX: Back to Goodwood

Rolls-Royce Motor Cars feiert die Rckkehr des radikalen Rolls-Royce Vision Next 100 mit dem Codenamen 103EX in die Heimat von Rolls-Royce in Goodwood die letzte Station auf einer Weltreise fr das revolutionre Elektroauto der Marke. Solche einzigartigen Fahrzeuge werden in Sammlerkreisen geschtzt und obwohl sie nicht das Alter zum klassischen Oldtimer bringt, sind sie als Neoclassics begehrenswert.

Dieses im Jahr 2016 eingefhrte, hochinnovative Auto verfgt ber einen vollelektrischen Antriebsstrang, einen vollstndig autonomen Antrieb und eine verbesserte knstliche Intelligenz. Vllig verbunden und vllig autonom, zeigt es die kompromisslose Sicht der Marke auf die Zukunft der Luxusmobilitt.

Nach seiner offiziellen Vorstellung im Londoner Roundhouse wurde das Auto kurz in Goodwood ausgestellt, bevor eine weltweite Odyssee begann, die Auftritte bei Kunden- und Medienveranstaltungen auf der ganzen Welt beinhaltete.

Als unser erstes vollstndig autonomes Elektrofahrzeug war 103EX eine groe Absichtserklrung. In seiner technischen Innovation zeigte es eindeutig, dass Rolls-Royce die elektrische Energie als die Zukunft des Automobilantriebs ansieht. Es zeigte auch unsere radikale Vision von mheloser, autonomer, vernetzter, gerumiger und schner Luxusmobilitt, bei der jedes Auto so individuell ist wie der Kunde.