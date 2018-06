Rolls-Royce on Tour

Der 20-Ghost Club gilt als der Ă€lteste Rolls-Royce-Club der Welt fĂŒr Besitzer von Autos der Marke vor 1940. AnlĂ€sslich des 100-jĂ€hrigen Bestehens der Republik tourt er nach Polen und kommt dabei Anfang Juli auch durch Deutschland und Holland.

Die historische Fahrt wird vom Club mit UnterstĂŒtzung der polnischen Sektion des Rolls-Royce Enthusiasts‘ Club organisiert.

40 vor 1940 gebaute Rolls-Royce starten am 6. Juli in Dresden. Über Potsdam, Wismar und Schwerin geht es nach Aerzen und Brummen in Holland. Zu den teilnehmenden Modellen gehören viele Silver Ghosts, die vor und nach dem Ersten Weltkrieg gebaut wurden und weitere Modelle aus den 1920er und 1930er Jahren, 20/25PS, 25/30PS sowie eine Reihe von Phantom I, II und III.

Die Fahrzeuge werden am Sonntag, 8. Juli, zwischen 12.30 und 15 Uhr in Potsdam im Krongut Bornstedt ausgestellt, wo die Oldtimerabteilung des ADAC Berlin-Brandenburg einen „Stammtisch“ fĂŒr RR-Fans und andere Oldtimer-Fans veranstaltet. Auch am Tag darauf sind sie noch einmal in Potsdam zu sehen sowie am 11. Juli in Wismar und Schwerin, am 13. Juli in Aerzen und am 14. Juli in Brummen und natĂŒrlich beim Start in Dresden.