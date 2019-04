Rustn Dust Jalopy

Wenn sich Liebe zum Detail und Leidenschaft fr Motoren vereinen, wenn Spa am Fahrstil und das amerikanische Lebensgefhl der wilden 50er und 60er Jahre lebendig wird dann ist es ganz bestimmt Zeit fr die Rustn Dust Jalopy auf der grten Natur-Rennstrecke Europas.

Der Bergring bei Teterow im Landkreis Rostock ist bereits seit den 20er Jahren Austragungsort zahlreicher Rennen. Doch vom 19. Bis 21. Juli 2019 hat einmal mehr die US-Szene der historischen Mobilitt ihren Auftritt. Teilnehmen knnen modifizierte US-Automobile bis Baujahr 1959.

Glanzvoll mchte man den rundum gelungenen Event nicht nennen bei allem Staub der schon kurz nach Rennbeginn die Luft und alles, was sie umhllt erfllt. Man erzhlt sich am Streckenrand, dass auch der legendre Steve McQueen irgendwann zu Lebzeiten schon einmal hier gewesen sei und das 1877 Meter lange hgelige Rund unter die Lupe genommen habe. Ob es stimmt? Egal sein Spirit lebt und legendr wie der Schauspieler sind auch die Automobile, die hier gegeneinander antreten. 50 bis 60 Teilnehmer sind an diesem heien Juli-Wochenende mit ihren meist rostigen fahrbaren Unterstzen an der Rennstrecke eingetroffen. Dazu die ganze Szene, die dem Event Leben verleiht. Schne Mdels und knackige Kerls. Verkleidet ist hier keiner wie bei manch anderem Oldtimer-Event. Wer hier stilecht auftritt lebt das auch im richtigen Alltag.

Bei Motorsportlern ist der Bergring geliebt und gefrchtet, weil er anspruchsvoll ist, mit einer Steigung von bis zu 16% und einem Geflle von bis zu 14%. Die Rechtskurven auf dem ansonsten linksherum fhrenden Parcours machen die hgelige Strecke zur besonderen Herausforderung. Bei der Rustn Dust Jalopy wird ein Teilstck von 1,5 Kilometern befahren. Krhenhorst und Hechtsprung heien die beiden Streckenabschnitte an denen Zuschauer und Fotografen auf die spektakulrsten Bilder lauern. Im Minutentakt rauschen die Hot Rods, US-Bikes, Custom Cars und klassischen Grasbahn-Gespanne vorbei.

Neben dem Fahrspa ist das Ziel der Damen und Herren am Lenker bei zwei Runden dieselbe Zeit zu fahren.

Spa im Ring luft in Teterow nach dem Rennen auf der Grasnarbe. Auf der gewsserten Kreisbahn fliegt der Matsch bevor bei tiefer Dunkelheit die Konzerte der Rock-Bands das Erlebnis Rust n Dust zum perfekten Abschluss bringen.

www.rustndustjalopy.de