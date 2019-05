Silverstone Auctions

Der Verkauf bei Silverstone-Auctions im Heythrop Park am 11. Mai wird unter seinen Lots einige schrullige und berhmte Autos aus der Welt des Motorsports enthalten. Im Angebot ist der Mini Cooper Sport, der Jay Kay von Jamiroquai gehrt hat. Dazu gibt es noch einen sehr ungewhnlichen Bentley S1 Pickup (mit dem Sie garantiert hedes Bentley-Treffen sprengen) und im Verkauf ist auerdem der Excalibur SS, der frher dem Filmstar Tony Curtis gehrte. Der erste Verkauf des Tages bei Heythrop ist der Verkauf, zu dem Tony Curtis ‚Excalibur SS aus dem Jahr 1965 gehrt ein Oldtimer der damals vom Filmschauspieler neu gekauft wurde. Das Auto wurde dann direkt von Tony Curtis vom Philanthrop David S. Gilmore fr das Gilmore Car Museum in Michigan gekauft, wo es vierzig Jahre lang ausgestellt wurde. Im Jahr 2008 wurde das Auto nach Grobritannien importiert, nachdem es vom aktuellen Anbieter fr seine Sammlung gekauft wurde. Das Auto befindet sich in einem hervorragenden unrestaurierten Zustand mit knapp 6.500 Meilen, wobei der derzeitige Verkufer in seinem Besitz nur 200 Meilen zurcklegte hat. Das Auto wird fr 65.000 bis 75.000 mit allen Dokumenten ber seine Herkunft usw verkauft. Auch dabei: eine signierte Kopie der Autobiografie von Tony Curtis, in der er stolz seine Autosammlung auflistet und den Namen Excalibur eingetragen hat.