Silverstone Classics: Daytona lässt grüßen

In einer aufregenden neuen Hommage werden diesen Sommer bei Silverstone Classic (20. bis 22. Juli) die berühmten 24 Stunden von Daytona mit drei Retro-Sportwagen-Showdowns am Samstagabend geehrt, die alle die Geschichte von Amerikas legendärem Langstreckenrennen unter dem „Daytona at Dusk“ Banner feiern.

Daytona ist seit mehr als einem Jahrhundert ein Synonym für Motorsport. Viele der frühen World Land Speed-Rekorde wurden auf den hart gepackten weißen Sandstränden Floridas erzielt. Es war 1927 in Daytona Beach, als Sir Henry Segrave der erste Mensch war, der die 200-Stunden-Marke durchbrach. Sir Malcolm Campbell stellte nicht weniger als fünf seiner Rekorde auf und erhöhte die Messlatte schließlich auf 276,82 Meilen pro Stunde mit dem Bluebird, bevor er zu den griffigeren Salz-Ebenen von Bonneville umzog.

Angetrieben von dieser Gier nach Geschwindigkeit, begannen die Daytona-Fahrer in den 1930er Jahren auf einem Strandkurs verrückt nah aufeinander zu fahren und auf dem beliebten, mit Sand bedeckten Rundkurs fand 1948 das erste von NASCAR organisierte Stockcar-Rennen statt.

Um den ständig wachsenden Menschenmassen gerecht zu werden, wurde in den fünfziger Jahren ein gepflasterter 2,5 Meilen langer tri-ovaler Superspeedway ein paar Meilen landeinwärts auf leerem Grund neben dem Flughafen gebaut. Der Daytona International Speedway war der neue Veranstaltungsort des ersten Daytona 500 NASCAR-Event im Jahr 1959, sowie regelmäßige Sportwagen-Showdowns.

1966 wurde dann ein 24-Stunden-Sportwagenrennen eingeführt – eine Tag-Nacht-Veranstaltung, die sich neben den 24 Stunden von Le Mans und den 12 Stunden von Sebring als Mitglied der begehrten Triple Crown des Langstreckenrennens schnell etablieren konnte. In den über 50 Jahren seitdem haben die meisten der Großen teilgenommen an den 24 Stunden von Daytona mit mehreren Gewinnern wie Pedro Rodrígues, Brian Redman, Bob Wollek, Andy Wallace, Derek Bell, A.J. Foyt, Al Unser Jr., Rolf Stommelen, Hurley Haywood und Juan Pablo Montoya.

Es ist auch nicht verwunderlich, dass viele der großen Ausdauersportwagen, die über die Zeiten hinweg gefahren sind, immer noch auf dem Silverstone Classic, dem größten historischen Autorennen der Welt, an den Start gehen. In einem speziellen „Daytona at Dusk“ -Feld werden die drei legendären Shows mit Autos aus Daytona am Samstagabend bei Sonnenuntergang zusammen fahren.

Das Trio der Rennen – die Internationale Trophäe für Classic GT Cars, die FIA Masters Historic Sportscars und die neu hinzugekommenen Masters Endurance Legends – ist eine Hommage an Amerikas Zweifach-Rund-um-die-Uhr-Motorsport-Marathon unter den Lichtern auf Daytona Asphalt mit ikonischen AC Cobras, Lola T70, Ford GT40, Porsche Carreras und Dodge Vipers.