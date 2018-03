Silverstone Classics: Formel Junior im Rennen

Die vier rekordverdĂ€chtigen Formel-Junior-Rennen beim diesjĂ€hrigen Silverstone Classic (20.-22. Juli) werden einem Quartett der legendĂ€ren Formel-1-Weltmeister Jim Clack OBE, John Surtees CBE, Denny Hulme OBE und Jochen Rindt gewidmet sein. Diese Mini-Grand-Prix-Autos aus den spĂ€ten fĂŒnfziger und frĂŒhen sechziger Jahren sind ein Augen- und Ohrenschmaus.

Die speziellen Silverstone-Showdowns werden der Höhepunkt einer fantastischen dreijÀhrigen Formel Junior World Tour sein, die das 60-jÀhrige JubilÀum der weltweit beliebten Kategorie feiert.

Die Formel Junior, die Idee des italienischen Grafen Johnny Lurani, wurde 1958 als erschwingliches Sprungbrett fĂŒr junge Fahrer eingefĂŒhrt, die die Formel 1 erreichen wollten. Das Konzept eines kleinen Einsitzer-Fahrgestells mit 1,0 oder 1,1 Die Produktionsmotoren wurden sofort zum Hit. Hunderte von Autos konkurrierten auf der ganzen Welt.

ZunĂ€chst handelte es sich dabei um Frontmotor-Space-Frame-Maschinen, die jedoch die Entwicklung des F1-Designs verfolgten und schnell zu steiferen Monocoque-Konstruktionen mit hinter dem Fahrer montierten Motoren fĂŒhrten.

Zur Feier des Diamond Jubilee der Formula Junior startete im Januar 2016 eine große World Tour in SĂŒdafrika. Seitdem wurden in Neuseeland, Australien, Nordamerika und ganz Europa JubilĂ€umsrennen mit Besuchen berĂŒhmter Rennstrecken wie Pau, Monza, Spa, Indianapolis, Mosport, Mid-Ohio, Watkins Glen und Zandvoort veranstaltet.

Jetzt, nach mehr als 100 Rennen auf vier Kontinenten, wird die unglaubliche World Tour ihren packenden Abschluss beim Silverstone Classic mit einer bisher beispiellosen Ausbeute erreichen. Ein Rekord mit mehr als 120 Nennungen wird erwartet, daher wurden die Grids in Front- und Heckmotorklassen aufgeteilt, wobei einzelne Rennen fĂŒr beide Gruppen am Samstag und Sonntag stattfinden. Die beiden Frontmotor-Rennen sind Clark und Surtees gewidmet, die beide ihre Karriere in der frĂŒheren Ära begonnen haben.