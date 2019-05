Solo Vespa. Per sempre

Am 24. Mai 2019 versteigert das Dorotheum 35-mal italienisches Lebensgefhl in Reinkultur. Solo Vespa heit die Auktion und damit ist alles schon gesagt. Quasi, denn auch drei Fabrikate der Konkurrenz haben sich eingeschlichen. So suchen 32 Vespas und drei Lambrettas alle wunderschn restauriert oder im Originalzustand – rechtzeitig zum Frhsommer ein neues Zuhause. Der Groteil davon stammt aus einer Sammlung, die einen beeindruckenden Querschnitt durch die Modellgeschichte der Roller aus dem Hause Piaggio bietet.

Zu den Highlights der Auktion zhlen die beiden ltesten Stcke, die Ur-Vespa, eine Vespa 98 aus dem Jahr 1947 und eine Vespa 125 aus dem Jahr 1948 (Kat Nr. 33 45.000 – 65.000, Kat Nr. 35 25.000 35.000). In Sammlerkreisen ist die Vespa 98 heute der heilige Gral. Sie ist nicht nur die Blaupause aller Vespas, sondern aller Roller berhaupt. Ihr reduziertes, schlichtes Design gilt heute als Kunstwerk, ihre Grundidee ist ohnehin ein Stck Technikgeschichte. Trotz der fr die Anfangszeit beachtlichen Stckzahl haben nicht allzu viele Exemplare berlebt. Entsprechend hei begehrt ist sie heute bei Liebhabern und entsprechend hoch sind die Preise, die bezahlt werden.

Zu den beiden Meilensteinen der Roller-Geschichte gesellen sich uerst rare Stcke aus den 1960ern. Etwa die beiden Super Sprints und nicht zuletzt aus den 1970ern eine ur-sterreichische also in sterreich ausgelieferte – Vespa Rally 200. Sie ist bis heute noch keine 2.500 Kilometer gelaufen und vielleicht das beste und originalste Exemplar weltweit (Kat. Nr. 34 15.000 20.000).

Die Bandbreite der Auktion reicht bis in die Gegenwart: Eine der letzten Vespa PX 200 E wartet mit erst 9,7 Kilometern auf einen neuen Besitzer und das Sondermodell 946 Ricordo Italiano von 2013 ist gar erst 2 Kilometer gelaufen. Und natrlich darf auch das einzige Auto der Marke, die schnuckelige Vespa 400 nicht fehlen.

Mit diesem Angebot kann es dann nur heien: Solo Vespa. Per sempre.

Besichtigung ab 22. Mai 2019, Auktion: Freitag 24. Mai, 15 Uhr, Dorotheum, 2331 Vsendorf. +43/1/51560428.