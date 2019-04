Sportlichkeit mit Mittelmotor

Sportlichkeit durch Mittelmotor und Hinterradantrieb, dafr steht der von seinen Fans liebevoll Mister Two genannte Toyota MR2. Am vergangenen Samstag feierte die Toyota Collection den zweisitzigen Kultsportwagen mit einem eigenen Thementag. Bei der Fahrzeugsammlung auf dem Gelnde von Toyota Deutschland (Toyota Allee 2, 50858 Kln) drehte sich alles um den vor 35 Jahren vorgestellten MR2, dessen Modellbezeichnung fr Midship Runabout 2-seater steht frei bersetzt also ein kleiner, zweisitziger Mittelmotor-Sportwagen.

Bereits auf dem Parkplatz vor der Ausstellungshalle wurden die Besucher von einem bunten Startfeld des meistverkauften japanischen Mittelmotor-Zweisitzers begrt. Der Toyota MR2 Club Niederlande traf sich bei der Toyota Collection und brachte rund 30 der keilfrmigen Coups und Roadster mit und es wurden noch weitere Athleten aus der Toyota-Sportwagengeschichte erwartet.

In der Ausstellungshalle der Toyota Collection wurden auf einer Prsentationsflche zwlf spektakulre Meilensteine aus drei Generationen MR2 ins Rampenlicht gesetzt. Vom mit Kanten gezeichneten, keilfrmigen Coup ber Open-Air-Versionen mit T-Bar und seltene Sondermodelle bis hin zum schnellen Roadster waren alle wichtigen Varianten des Mittelmotor-Sportlers vertreten. Expertenvortrge und Filme erklrten die Vorteile der Mittelmotor-Bauweise fr mehr Fahrspa.