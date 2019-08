Stadtpark-Revival: Oldtimer-Lauf und US-Car-Show

Freunde des historischen Motorsports haben am 7. und 8. September am berseering in der Hamburger City Nord beim New Stadtpark-Revival erneut Gelegenheit, historische Automobile und Motorrder in Aktion zu erleben. Erwartet werden mehr als 350 Autos, Motorrder und Gespanne aus neun Jahrzehnten. Zuschauer finden neben und ber der Strecke, auf Brcken und in Fugngergalerien gengend Platz, um die Wertungslufe auf der Piste zu verfolgen.

Erstmals findet das Oldtimer-Rennen zusammen mit der US-Car- und Bike-Show Wheels statt, die fr weitere ber 250 Fahrzeuge sorgt. Es wird daher auch einen Sonderlauf fr amerikanische Klassiker geben. Die Tageskarte fr Besucher kostet 20 Euro, das Wochenendticket 30 Euro (beide einschlielich drei Kindern unter 15 Jahren) und beinhaltet beide Veranstaltungen. Los geht es an beiden Tagen ab 8 Uhr. Rennteilnehmer knnen sich noch bis zum 15. August anmelden