Standesgemäße Feier für den Cavalier

Bei der diesjährigen Performance Vauxhall Show auf dem Santa Pod Raceway am 11. Juni gibt es ein besonderes Extra. Zum 25. Geburtstag des Cavalier Turbo wird dem Wagen dort eine besondere Ausstellung gewidmet.

Der Cavalier debütierte 1992 mit einem 204bhp C20LET-Turbolader-Motor, Allradantrieb und einem Chevrolet Corvette-Sechsgang-Getriebe. Mit nur 49 Exemplaren, die laut der Website www.howmanyleft.co.uk auf britischen Straßen zugelassen wurden, ist er heute eine der seltensten und begehrtesten Rennlimousinen aus den1990er Jahren. Zehn der verbleibenden Exemplare werden bei der Show ausgestellt, von makellos erhaltenen Standardvarianten bis hin zu den extrem modifizierten. Die Cavalier-Ausstellung ist nur ein Teil der ultimativen Show für Vauxhall-Fans, die regelmäßig über 10.000 Besucher anzieht.

Besitzer eines Vauxhalls können im VX-speziellen „Run What Ya Brung“ auf die Rennstrecke gehen, dann wird Santa Pod mit Griffin Greats überschwemmt, ob das Retro Novas, Chevettes, Cavaliers und Astras, oder modernere VX220s, Monaros und VXRs sind. Neben der Rennstrecken-Action verspricht PVS eine Vielzahl weiterer Programmpunkte wie einen Autotest, ein Händlerdorf für Ersatzteile und Souvenirs, und Stände von den besten Vauxhall-Clubs.

Die Show selbst findet am Sonntag statt, aber viele Fans lieben es, ihre jährliche Pilgerfahrt auf ein Wochenende zu verlängern. So bietet PVS schon am Vorabend Live- Entertainment in Person von DJ Pied Piper und MC DT. Der Campingplatz steht am Samstagabend zur Verfügung. Die Übernachtung kostet bei Vorreservierung 25 britische Pfund pro Person.

Ein Frühbucher-Angebot gibt es auch für Tageskarten – £18 (plus Buchungsgebühr), im Gegensatz zu £23 an der Tageskasse. Tickets sind unter www.performancevauxhallshow.co.uk erhältlich.

Zum ersten Mal gibt es 2017 später im Jahr eine zweite Performance Vauxhall Show, die am 15. Oktober bei Rockingham Motor Speedway, Northants, stattfindet. Ein spezielles Doppel-Rabatt-Paket für beide Besuche wird für Vauxhall Clubs die angeboten.