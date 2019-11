Startschuss zur Ferrari Classiche Academy

Die Ferrari Classiche Academy hat begonnen! Sie bietet eine Reihe von Fahrkursen mit Schwerpunkt auf verschiedene Oldtimer, die den legendren Ruf des Cavallino Rampante mit begrndet und die Geschichte ihrer ra geprgt haben.

Jeder Kurs findet zwei Tage lang auf der Pista di Fiorano statt und gibt den Teilnehmern die Mglichkeit, sich auf Entdeckungsreise zu den Ursprngen des Unternehmens aus Maranello zu begeben. Die Fahrer werden die Welt von Ferrari Classiche kennenlernen und erfahren, wie man Autos fhrt, die in einer Zeit gefertigt wurden, als die Elektronik noch nicht in die Autos Einzug erhalten hatte.

Die Ferrari Classiche Academy ist in verschiedene Fahrmodule auf der Rennstrecke unterteilt und ermglicht es allen auch jenen, die noch nie am teuere eines Oldtimers gesessen haben sich mit Fahrzeugdynamik, Schaltgetriebe, Kurvenfahren und vielen weieren besonderen Aspekten beim Lenken dieser Autos vertraut zu machen.

Das Programm beginnt mit einer praktischen Einfhrung zu den Modellen, die Gegenstand des Kurses sind (vier 308 GTS und GTB, jeweils mit verschiedenen technischen Weiterentwicklungen des Grundmodells und ein Mondial 3.2). Sie werden auf der Hebebhne analysiert, um eine Idee von den verwendeten Bauteilen und den technischen Eigenschaften der Autos zu vermitteln.

Anschlieend bekommen die Teilnehmer bei einer Fhrung durch die Officine Classiche von Ferrari und das technische Archiv des Unternehmens technische Zeichnungen, Ingenieurskizzen und Rennberichte zu den GT- und Rennfahrzeugen, die ab 1947 gefertigt wurden, zu sehen.

Die darauffolgenden Einheiten auf der Rennstrecke bestehen aus einer Reihe von technischen inweisungen durch die Fahrlehrer zu den Fahrtechniken fr Autos mit Schaltgetriebe ohne elektronische Hilfe wie z.B. die „Spitze-Hacke-Technik“, „Zwischengas“ und viele mehr.

Sobald sie dann am Lenkrad eines Oldtimers sitzen, absolvieren die Teilnehmer (Stets mit einem Fahrlehrer an ihrer Seite) Fahreinheiten mit steigendem Schwierigkeitsgrad unter den unterschiedlichsten Bedingungen, darunter Fahren auf nasser Strecke, Gegenlenken bei hheren Geschwindigkeiten und Umgang mit der Fahrzeugdynamik. Von groem Interesse ist auch das Modul zu Fahrtechniken fr Gleichmigkeitsprfungen, an denen viele Liebhaber von Oldtimern gerne teilnehmen.

Die nchste Kursreihe der Ferrari Classiche Academy findet ab nchstem Frhjahr statt.