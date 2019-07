Streckenrekord in Goodwood: Volkswagen ID R rockt die Szene

Strahlender Sonnenschein, 75 000 Zuschauer, ein altehrwrdiger, adeliger Landsitz im Sden Englands. Unzhlige, zum Teil seltene, automobile Rennboliden aus acht Jahrzehnten, die, als gbe es kein Morgen eine 1,8 Kilometer lange Bergrennstrecke hinaufbrettern. Das ist das Goodwood Festival of Speed. Jedes Jahr ldt der Duke of Richmond zum Motorsportspektakel ein. Die Starterliste liest sich wie das who is who der Motorsportszene.

Neben aktuellen Fahrern aus diversen Rennserien, treten auch legendre Recken aus frheren Tagen, sowie Privatiers, so genannte Gentlemen-Driver an. Das Event versprht den typischen britischen Esprit. Die fein suberlich gemhte grne Wiese vor dem Schloss dient als Picknick-Flche fr Familien. In den Logen und Lounges tragen die Herren blaue Sakkos, Hemd und Einstecktuch, die Damen glnzen mit stilvollem Hut und schickem Sommerkleid. Im Gegensatz zu normalen Autorennen sind alle Stars in Goodwood mit ihren Autos greifbar, um mit den Fans angeregte Benzingesprche zu fhren.

Namhafte Hersteller geben sich beim Festival of Speed die Ehre, machen aber auch Werbung fr ihre neuen Produkte. Sowohl Mercedes-Benz, als auch Toyota oder Porsche, Ford und Citron sind mit Stnden vertreten. Auf der Strecke rast indes das alte Eisen den Berg hinauf oder begeistert das Publikum im Paddock und beim Concours. Im Mittelpunkt der Ausstellflchen vieler Hersteller steht aber auch die Elektromobilitt, dieses Jahr besonders bei Volkswagen.

Die Wolfsburger schickten auf Einladung des Duke den rein batterieelektrischen Rekordjger ID R auf die Bergrennstrecke. Das Ziel: die seit 20 Jahren bestehende Bestzeit zu knacken. Nick Heidfeld raste 1999 mit seinem McLaren Formel-1 Boliden in nur 41,6 Sekunden zum Gipfel. Volkswagen-Pilot Romain Dumas und der ID R kennen sich mit Gipfeln bestens aus, siegten sie doch bereits im vergangenen Jahr beim legendren Pikes Peak Hillclimb souvern mit neuer Bestzeit, die brigens auch in diesem Jahr nicht unterboten wurde.

Im Gegensatz zum Setup der Rekordrunde auf dem Nrburgring Anfang Juni haben wir das Auto fr Goodwood etwas modifiziert, erklrt Volkswagen Motorsportdirektor Sven Smeets und verweist auf das Batteriepack des ID R. Da beim Festival of Speed weniger Kilometer zu absolvieren sind, wurde auf einen Teil der Zellen verzichtet, um Gewicht einzusparen. Und der Plan ging auf. Bereits im Trainingslauf unterbot Romain Dumas mit 41,1 Sekunden den seit zwei Jahrzehnten bestehenden Rekord um eine satte halbe Sekunde.

Bei der folgenden Qualifikation folgte dann die Sensation. Dumas lie den ID R komplett von der Kette, ging vom Start weg mit vollem Risiko hart in die erste Kurve. Staub wirbelt vom Streckenrand auf. Mit dem Klang eines Dsenjgers pfeilt der blaue Volkswagen-Flitzer an den Tribnen vorbei den Berg hinauf. Fest auf der Ideallinie klebend, quert der Rekordjger dieses Mal die Ziellinie in 39,9 Sekunden.

Mission erfllt: alte Bestzeit pulverisiert und neuen Rekord unter der magischen 40-Sekunden-Marke gesetzt. Doch damit nicht genug. Die ID R-Festspiele sollen weitergehen. Nach Bestzeiten am Pikes Peak, auf der Nrburgring Nordschleife und beim Goodwood Festival of Speed wartet nun die serpentinenreiche Strae am chinesischen Tianmenshan in der Provinz Hunan, um Ende August vom ID R unter die rekordverwhnten Rder genommen zu werden

Von Tim Westermann