T for Two

Das TEEm der Ford-Zentrale in Großbritannien feierte am 21. April beim National Tea Day die englische Tee-Kultur.



Ford-Mitarbeiter in Warley, Essexn machte das Beste aus ihrem Morgen, indem sie eine Tasse mit dem aufregenden Anblick von Fords eigenem Firmenschatz („t-Reasure“) – dem Ford T Model genossem.

Der National Tea Day findet jedes Jahr im April im Vereinigten Königreich statt, und in diesem Jahr haben mehr als 150 Mitarbeiter diesen Anlass und den „Tee im T“, um im Gegenzug an die „Chari-Tee“, zu spenden, die die Ausbildung von Begleithunden unterstĂŒtzt.

Das T Model wurde 1908 zu einem Preis von 850 US-Dollar eingefĂŒhrt – mehr als genug, um heute eine Tasse Tee fĂŒr das gesamte Team von Warley zu kaufen.