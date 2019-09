Tegernsee Concours: Oldtimer glanzvoll trotz Regen

Die 16. Ausgabe des Concours dElegance (sponsored by RETRO Classics) fand am Tegernsee im Gut Kaltenbrunn statt. Schirmherr war seine knigliche Hoheit Leopold Prinz von Bayern. Die Jury des FIVA A Events whlte aus 40 Oldtimern ihren Favoriten, der mit der Auszeichnung Best of Show gekrt wurde. Es war ein Bentley 8 Litre Drop Head Coupe aus dem Jahr 1932. Das Wetter zeigte sich am gesamten langen Concours-Wochenende kaprizis, so dass einige der Fahrzeuge in der Tenne des historischen Vierseithofs ausgestellt wurden. Die besondere Atmosphre unter dem Giebel des historischen Gebudes passte perfekt.

Oldtimer-Fans freuten sich ber besondere Klassiker, die man ganz in Ruhe bis ins Detail anschauen konnte. Eines der ltesten Fahrzeuge war ein wunderschner Auburn 898 Sedan aus dem Jahr 1931. Ebenso interessant war der Vorkriegsklassiker Alvis Speed 25 Sports Tourer aus dem Jahr 1937 und ein Bugatti T57 (BJ 1935). Der Bentley 8 Litre Drophead Coup Baujahr 1932 berzeugte schlielich die kritische Jury.

Luxurise und sportliche Cabriolets wie der Lagonda V12 (BJ 1938), der Lancia Aurelia American Spider (BJ 1958), der Rolls-Royce Silvercloud mit Mulliner Karosserie oder der BMW 328 mit Wendler Karosserie waren hei begehrt.

Zu den sportlichen Coups zhlte ein original erhaltener Iso Grifo GL 350 Coup, der mit 8 Zylindern und 350 PS fr mchtigen Sound sorgte, als er unter den Regenschutz rollte. Ein absolutes Highlight war das Veritas Coup RS aus dem Jahr 1964, das allerdings ob des Regens nur selten unter seinem Schutzverdeck herauslugte.

Die besondere Gastlichkeit auf Gut Kaltenbrunn brachte auch die Teilnehmer in entspannte Stimmung. Beim Galaabend im ehemaligen Rinderstall oder beim Bayerischen Abend im Festsaal unterhielten sich die Gste prchtig. Whrend die Jury jedes der Fahrzeuge genau unter die Lupe nahm, bot das Gut Kaltenbrunn, das von Feinkost Kfer betrieben wird, kulinarische Leckerbissen in schnster Umgebung.

Im kommenden Jahr findet der Concours dElegance am Tegernsee vom 11.-13. September statt. www.concours-tegernsee.de