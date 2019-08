The Drive Sommerausfahrt als Testlauf

Wenn der Herbst immer nher kommt, rckt das Rollende Museum Mnchen langsam wieder ins Bewusstsein. Whrend des Mnchner Kulturevents Lange Nacht der Museen nehmen die Oldtimer des Rollenden Museums Mnchen (2019 ist das am Samstag, 19. Oktober) Besucher mit auf Zeitreise. Mit Untersttzung des Deutschen Museums pendeln in dieser Nacht rund 100 Klassiker zwischen dem Deutschen Museum auf der Isar-Insel und dem Verkehrszentrum an der Theresienhhe.

Im August startete Classics fr Charity e.V. , der Organisator des Rollenden Museums Mnchen, zum ersten Mal zu The Drive die Sommertour. Eine Art Testlauf fr die Klassiker, die ihre Fahrtchtikgeit bei der Tour unter Beweis stellten. Start war beim Restaurant Schroeders in Unterfhring am Sonntagmorgen. ber ein Roadbook mit Chinesischen Zeichen fhrte die Route bis zum EFA Museum in Amerang. Der Ausklang mit Siegerehrung fand im Brustberl Maxlrain statt.

Nach dem gelungenen Anrollen wird nun mit den Vorbereitungen fr das Rollende Museum Mnchen 2019 begonnen. Anmeldungen zur Teilnahme am Rollenden Museum Mnchen bitte per Mail mit Fahrzeugbild an: Office@Classics-for-Charity.com