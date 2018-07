„The Key“ – das erste Ranking der Top Classic Car Sammler

Wer sind weltweit die Top 100 der Classic Car Sammler, deren Sammlungen einen Gesamtwert von ĂŒber 8 Milliarden Dollar ausmachen? 50% dieser Kollektionen befinden sich in den USA, gefolgt von Europa und Asien. AngefĂŒhrt wird die Rangliste von den Amerikanern Miles Collier, Fred Simeone, Peter Mullin und Ralph Lauren, der aus den Niederlande stammenden Evert Louwman, dem Schweizer Albert Spiess und dem Chinesen Anthony Wang.

Das Ranking der Top 100 Classic Car Sammler stellt gemeinsam mit den Daten und Fakten der Sammler den Fokus der ersten Ausgabe „The Key – Top of the Classic Car World“ dar, welches von The Classic Car Trust publiziert wird. Chefredakteur Antonio Ghini prĂ€sentiert fundierte Ansichten, vom PrĂ€sidenten der Internationalen Vereinigung des Automobils (FIA) Jean Todt ĂŒber die Vorsitzende des Pebble Beach Concours Sandra Button bis hin zum PrĂ€sidenten der Jury des Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, dem berĂŒhmten Designer Lorenzo Ramaciotti.

Außerdem werden Erinnerungen an die großen Autos des Kinos von JĂŒrgen Lewandowski wachgerufen, wie auch eine Geschichte ĂŒber das schönste Rennen der Welt, der Mille Miglia, und die wertvollsten Classic Cars mit Kunst und Sammleruhren verglichen. Nicht zu vergessen ist das „Buch im Buch“ von Antonio Ghini. Es beschreibt Ereignisse und die Begeisterung rund um die Welt der Sammler, bei denen das Herz und die Passion am Ende immer im Mittelpunkt stehen.

Das Ranking der Top 100 Classic Car Sammler stellt ein besonderes Highlight des jĂ€hrlichen Reports dar. Die Beschreibung der Sammler und deren Sammlungen basiert auf Fakten und Daten aus öffentlich verfĂŒgbaren Quellen. Zudem wurden hierfĂŒr Auswertungen aus speziell fĂŒr diesen Zweck durchgefĂŒhrten Umfragen analysiert. In Anlehnung an Forbes und Fortune enthalten die Top 50 eine Beschreibung der Sammlungen. Beim Ranking werden mehrere verschiedene Parameter zusammengefĂŒhrt. ZusĂ€tzlich zum ökonomischen Wert beinhalten sie auch die Teilnahme an Veranstaltungen, den Gewinn von Ehrungen und den Beitrag, den die Sammlung fĂŒr das Image und die kulturelle Rolle des Sektors leistet. Wie in diesen FĂ€llen ĂŒblich muss diese Klassifikation jĂ€hrlich aktualisiert werden. Das berĂŒcksichtigt auch, dass Sammlungen, die bisher noch unbekannt oder absichtlich verborgen sind, eines Tages einbezogen werden.