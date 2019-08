Travemuende: Sunshine und Beetles

Am Freitag, 16. August, startete in Travemnde bei Lbeck die 15. Beetle Sunshinetour das weltweit grte Treffen der Beetle, New Beetle und Kfer. Diesmal waren rund 500 Fahrzeuge angemeldet.

Das Highlight in diesem Jahr ist ein Lichtermeer der Beetle, bei dem am Samstagabend Hunderte der beliebten Volkswagen mit Lichterketten illuminiert werden. Einige der schnsten Exemplare werden parallel als Beetle Lichterkette auf der Promenade in Travemnde prsentiert.

Der Kfer ist lngst einer der beliebtesten Oldtimer. Doch auch der von 1997 bis 2010 gebaute New Beetle avanciert mehr und mehr zu einem gesuchten Youngtimer. Einer der ltesten in Travemnde angemeldeten New Beetle ist ein im Mrz 1998 nach Kanada ausgeliefertes Exemplar eines Teilnehmers. 2019 fuhren auch die letzten Exemplare des seit 2011 gefertigten Beetle vom Band in Mexiko und auch dieses Modell wird bereits gesammelt. Mehrere Hunderte beleuchtete Beetle, New Beetle und Kfer das visuelle Schauspiel unter dem nchtlichen Himmel Travemndes am Samstagabend auf der Festwiese im Brgmanngarten war beeindruckend.