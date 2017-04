Tulpen Rallye – Holländische Rallye startet in Bayern

Die 64. Tulpenrallye führt vom 7. bis 13. Mai rund 200 Teams mit ihren Oldtimern vom Tegernsee bis nach Nordwijk in den Niederlanden. Die älteste, größte und bekannteste Oldtimer-Rallye beginnt jährlich an einem anderen Standort, 2017 ist es Oberbayern.

Die Strecke von etwa .2300 Kilometern führt in sechs Etappen von Deutschland über Österreich, Frankreich, Luxemburg, Belgien nach Holland. Die Raritäten auf vier Rädern lassen jedes Oldtimer-Herz höherschlagen. Vertreten sind AlfaRomeos, Porsches und Volvos, aber auch Marken wie Bentley, Alvis, Mercedes-Benz, Austin-Healey, MG, Triumph und Peugeot. Die Teams sind in vier verschiedene Klassen, Vintage, Touring, Sporting und Expert, aufgeteilt. Sie kämpfen dabei um das rechtzeitige Finden der richtigen Strecken und Kontrollpunkte sowie das Notieren der genauen Durchfahrtszeit bei den Zeitkontrollen. Der Schwerpunkt der Rallye besteht dabei nicht auf Schnelligkeit, sondern der Navigation und zahlreichen Gleichmäßigkeitstests.

Zum Start der Tulpenrallye am 7. Mai findet eine Präsentation der Oldtimer und Begrüßung der Teilnehmer auf dem Schlossplatz in Tegernsee ab 15 Uhr bis ca. 17.30 Uhr statt. Unterstrichen wird der Auftakt mit den Rottacher Bläsern. Ein holländischer Sprecher sowie Markus Schlosser, Vorstand des Oldtimer-Club e.V. Tegernsee, übernehmen die Präsentation der Fahrzeuge und die Tegernseer Tal Tourismus GmbH überreicht jedem Teilnehmer ein Willkommensgeschenk. Die Tegernseer Schlossbrennerei und die Tegernsee Arkaden präsentieren sich mit regionalen Produkten. Bereits frühmorgens brechen am 8. Mai die Mannschaften in der Ganghoferstrasse/ Überfahrtstrasse ab Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern zur ersten Etappe nach Österreich auf. Wunderschöne Routen durch das Gebirge von Süddeutschland und Österreich führen nach Feldkirch in Österreich.

Am Dienstag, den 9. Mai fahren die Klassiker dann über eine malerische Strecke durch Deutschland nach Frankreich. Weiter verläuft die Strecke hauptsächlich durch die französischen Vogesen und endet Mittwochabends in Straßburg. Die imposanten Berge und wunderschönen Panoramen bieten einen atemberaubenden Hintergrund für die Rallye. Die Expert-Klasse legt an diesem Abend noch eine besondere Abend-Etappe ab. Am Donnerstag, den 11. Mai führt die Strecke über den Norden Frankreichs nach Luxemburg. Die längste Route wird am Freitag gefahren, wenn die Teilnehmer durch Luxemburg und Deutschland fahren und beim Bilderberg-Hotel „Kasteel Vaalsbroek“ in Vaals/Niederlande enden.

Mehr Infos: www.tulpenrallye.nl